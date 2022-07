El desesperado reclamo de Rocío Moreno a su ex, Paulo Londra

Así las cosas, pasadas casi ocho semanas de aquella instancia en la que parecía que la vida de ambos comenzaba a reacomodarse, por estas horas Rocío Moreno se descargó desde sus historias virtuales de Instagram en la que de alguna manera pareciera denunciar a Paulo Londra por incumplimiento de algunos puntos de lo acordado.

rocío moreno historia OK.jpg

"Qué triste, no saben la angustia e impotencia que se siente querer ver a tu hija y que lo nieguen" fueron las primeras y contundentes palabras de Rocío. En tanto, concluyó presumiblemente angustiada "Es desesperante saber que no está con la persona que corresponde. Que no se cumple lo acordado, lo firmado, por lo que luchamos tantos meses... duele".

El video de Paulo Londra a los besos ¿con su nuevo amor?

Mientras tanto, hace unos días Paulo Londra dejó verse públicamente con una nueva acompañante, dado que tras acordar en la justicia la separación de Rocío Moreno se consideró en libertad de rehacer su vida sentimental.

Es por eso que el cantante fue captado por las cámaras de LAM (América TV) a los besos con una chica más que entusiasmado, nada menos que en la fiesta Bresh que está tan de moda.

Paulo Londra a los besos - captura LAM.jpg

Una vez mas, el programa de Ángel de Brito mostró las imágenes exclusivas y antes que nadie del cantante en pleno chape con una chica. Y fue Estefi Berardi quien contó que sus amigos trataron, en vano, de evitar que los filmen mientras bailaba y trazaba con la joven, con capucha puesta para intentar pasar desapercibido.

Según detalló la angelita, Paulo Londra estaba en uno de los VIP de la fiesta donde la gente de seguridad lo custodiaba impidiendo que lo retratasen o lo filmasen, pero evidentemente no pudieron con todos los celulares y alguno lo logró captar justo en el momento en que el cantante avanzó sobre su conquista. Y por supuesto esas imágenes llegaron a LAM.