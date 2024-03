Rodo, el papá de Nacho Castañares, sobre su debut en teatro: "Estamos muy contentos con el resultado"

"Estamos felices con este proyecto y siempre tenemos los nervios de que falta muy poquito y eso te genera como una ansiedad, pero estamos muy contentos con el resultado", comenzó diciendo Rodo.

El actor se hizo conocido cuando ingresó a la casa de Gran Hermano (Telefe) a compartir unos días con Nacho y desde entonces cautivó al público con su hermosa relación que tiene con su hijo. "Ahora estoy viviendo mitad de semana en Argentina y mitad de semana en Uruguay porque también trabajo ahí en Montevideo. Esto surge porque yo ya era actor hace tiempo y ya había hecho varias cosas, pero siempre en papeles secundarios".

Nacho Castañares y Rodo

"Lo que realmente ha hecho el reality es catapultarte en puertas que se pueden abrir o no, y a la salida del concurso pues me ofrecieron varias cosas y esto en particular. Este guión que me dieron para leer, me pareció interesante porque si tiene algo semejante a lo que fue mi migración en ese momento. Trata de un argentino que ha vivido unos años en España y vuelve a Argentina como con su visión europea y me pareció gracioso, muy divertido. Empecé a leerlo, contacté con el director y empezamos a darle un poquito de forma y aquí estamos ya para estrenar", añadió.

"Nacho se alegró muchísimo porque todo lo que nos pasa a cualquiera de los dos es satisfacción y alegría. Realmente era mi primera oportunidad de trabajar en un teatro de corriente, lo que todo actor quiere y realmente me ha apoyado mucho. Ha estado conmigo todo el tiempo en el tema de la decisión porque había otro proyecto también y no sabia si lo iba hacer o no, y al final me he decidido por este y estoy encantado realmente", remarcó Rodo sobre la decisión que tomó en el plano profesional.

Sin título.png

El elenco de esta comedia lo completan Marcelo Silguero, Flor Padilla y Lautaro Disi. La propuesta narra la apasionante historia de dos amigos, Manuel (Castañares), quien regresa de España después de 7 años, y Julian (Silguero), con su aferrado amor a Buenos Aires. A la relación se le suman el desparpajo de Ana (Padilla), hermana de Julián, y las permanentes desventuras de Cayetano (Disi), hijo de Manuel, que transformarán el regreso en desopilantes situaciones de verdades y mentiras para esconder un misterio que seguramente ustedes podrán descubrirlo, reírse y hasta emocionarse con un inesperado final.