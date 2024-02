Rodo, el papá de Nacho, opinó sobre el video de su hijo con Coti y explicó por qué nunca saldría con ella

Luego, se sumó a la explicación que dieron los jóvenes en las ultimas horas y reafirmó: “En realidad lo qué pasó fue que Nacho le pidió un chicle a ella, y ella le hizo el gesto como diciendo 'lo único que tengo es esto'. El hizo el amague a coger el chicle, pero ni se lo pasó ni nada".

Nacho Castañares Coti Romero

"Quedó en eso, lo qué pasa es que algún listillo de ahí estaba filmando y parecía que se estaban dando un beso. Pero no”, agregó.

Incluso, para sorpresa de muchos, destacó una importante razón por la cual no podría darse un romance entre su hijo y Coti. “Yo creo que Nacho también es un chico bastante discreto en ese tema, creo que realmente hay un respeto también por Cone".

"No creo que Nacho estaría con Coti por una cuestión de respeto a su amigo, pasaría un poco más por ahí. Ha dicho que es muy guapa y que si, que es linda, que está todo bien, pero creo que no lo haría, ahí no va", cerró.

El importante paso laboral en la vida de Rodo Castañares, el papá de Nacho de Gran Hermano

Rodolfo Castañares, el papá de Nacho de Gran Hermano, comenzará con un nuevo desafío profesional desde el mes de marzo. Bajo la dirección de Marcelo Silguero desembarca en el teatro CPM Multiescena una comedia que hará reír y emocionar con una historia de amigos donde el amor es más que protagonista.

El elenco encabezado por el actor Rodo Castañares, la joven actriz Flor Padilla, Lautaro Disi y Marcelo Silguero, quien además dirige la obra, desembarcá en calle Corrientes el jueves 7 de marzo a las 21hs.

“Estoy muy feliz por la convocatoria que tuve, es un gran reto para mí estrenar en calle Corrientes con todo lo que eso significa artísticamente. Me gusta mucho mi personaje y me siento muy cómodo con el elenco. Estamos con muchos ensayos y enfocados en divertir y emocionar al público con la historia”, remarcó Rodo.

La comedia producida por Luciano Diaz para Stella Producciones, cuenta la apasionante historia de dos amigos Manuel (Rodo), quien regresa de España después de 7 años y Julian (Marcelo Silguero), con su aferrado amor a Buenos Aires, el desparpajo de Ana (Flor Padilla), hermana de Julián, y las permanentes desventuras de Cayetano (Lautaro Disi), hijo de Manuel, transformarán el regreso en desopilantes situaciones de verdades y mentiras para esconder un misterio que podrán descubrir, reírse y hasta emocionarse con un inesperado final.

Cabe recordar que las entradas estarán a la venta por Plateanet y las funciones son todos los jueves 21hs desde el 7 de marzo.