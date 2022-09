Santiago del Moro salió al cruce de las versiones de enojo con Catherine Fulop por la salida de su programa de radio: "No se puede..."

Así, consultado sobre este picante comentario, Santiago del Moro le aseguró a PrimiciasYa que todo está más que bien con su amiga, Catherine Fulop. "No se puede creer... ¡Es cualquier cosa!, disparó el próximo conductor de Gran Hermano.

TW Santi del Moro por saluda Cathy Fulop.jpg El descargo vía Twitter de Santiago del Moro tras los rumores de enojo por la salida de Catherine Fulop de El Club del Moro.

Al mismo tiempo, del Moro compartió con este portal su descargo vía Twitter al ver cómo se hacía un bola de nieve por un simple comentario al pasar sin mala intención de su parte. Allí, el rubio conductor aclaró: "Todo esto es cualquier cosas jaja @catherine_fulop se fue unos meses y el otro día pasó porque sigue siendo parte del programa y la familia radial que es #El ClubDelMoro ! Volverá cuando quiera la amamos siempre cachapa" junto a un emoji de una copa de copa de vino.

¿Catherine Fulop renunció al programa de Santiago del Moro? Su aclaración en exclusiva

Mientras palpita su regreso a la televisión al frente del reality Gran Hermano 2022, Santiago del Moro tuvo modificaciones en su histórico programa de radio, El club del Moro, el exitoso ciclo radial que conduce el rubio por La 100. Según pudo confirmó PrimiciasYa, hace unos días Catherine Fulop decidió no continuar en el ciclo radial mañanero donde también integran el staff Gonzalo Costa, Marcela Tauro, Bebe Sanzo y Fernando Carlos, entre otros.

En diálogo con este portal, Fulop aclaró los motivos: "No es ninguna renuncia, yo no estoy cobrando ningún sueldo ni nada. Cada tanto voy si ellos me invitan y Santi no quería que yo me fuera, de hecho no me despidió y me dijo 'vos no te vas a ninguna parte, tomate el tiempo que necesites y regresas'. De hecho yo sigo en el grupo y seguimos hablando", comenzó diciendo.

santiago del moro 2.jpg Catherine Fulop aclaró los motivos de su salida de El club del Moro, el programa que conduce Santiago del Moro en las mañanas de La 100.

Luego agregó: "Lo que pasa que para mí era muy pesado levantarme tan temprano para ir a la radio, me tengo que levantar a las 4 o 5 de la mañana como muy tarde, para estar a las 6. Igual tenía dos mañanas libres, pero estaba un poco cansada y emocionalmente necesitaba como un descanso y viajar para estar con mi hija. Por suerte ella viene más seguido a la Argentina por su música, pero quiero tener la libertad de irme por 20 días o por un mes. Me daba pena decir que mi iba por mucho tiempo y faltar tanto al trabajo, no es mi espíritu. Ellos entendieron mi situación y amo a mis compañeros. Santi es muy generoso y el grupo será siendo parte de mis mis amigos, son mi familia. Las autoridades de La 100 siempre fueron también muy generosos conmigo. Cada vez que me inviten siempre estaré con ellos".

Por último, Catherine Fulop contó que viajará a Europa para visitar a su hija Oriana: "Yo ahora viajaré con Ova a Roma para estar con Ori. Ella ya está hace 4 años con Pablo y nunca los fui a visitar, y eso los enoja un poquito. Tuvimos la pandemia de por medio y ahora es hora de ir a verlos allá".