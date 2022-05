El doloroso mensaje de Catherine Fulop por la muerte de su hermano

catherine fulop, hermano, marido y flia.jpg Catherine Fulop y Osvaldo Sabatini durante un viaje de visita a la familia de la actriz en Venezuela.

Además, Catherine Fulop dejó al descubierto sus más profundos sentimientos ante la muerte temprana de su hermano. "Rabia, desesperación por ver por lo que pasaste, para llegar a este final. Tristeza al saber que no voy a volver a verte y compartir contigo la vida", escribió.

Y finalizó: "Mi alma te llora hermano mío, es duro tener a la muerte tan cerca cuando un par se va. Fuiste un gran hermano, fuiste mi cómplice y mi confidente. Nuestros hijos son nuestros ahijados, hoy -como dijo mi sobrina Stephanie- "Los Fulop" estamos incompletos. Vuela Alto!!! Desde ahora serás mi héroe. Nunca te vi abandonar la vida, luchaste hasta el final . Te amo por siempre hermano".

Catherine Fulop apuntó contra Mica Viciconte después de su salida de "MasterChef Celebrity"

Después de la eliminación de Catherine Fulop en la tercera temporada de MasterChef Celebrity (Telefe), apuntó contra Mica Viciconte. Si bien la venezolana tuvo palabras cálidas contra los exigentes jurados del ciclo, los cocineros Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui, no tuvo nada de piedad contra la mujer de Poroto Cubero.

ulope.jpg Catherine Fulop y Mica Viciconte participaron en la tercer edición de MasterChef Celebrity (Telefe).

“¿Era un buen grupo, se acompañaban, se ayudaban?”, le preguntaron en una entrevista en Cortá por Lozano, entonces ella respondió: “Sí, yo no vi porque estaba de espalda a ellos pero cuando me di vuelta estaban todos llorando (por su salida del programa). A Mica Viciconte me la gané porque es asquerosa y odiosa”.

Después que le advirtieran que estaba siendo fuerte con su compañera, aclaró: “Es que es odiosa como mi hija Oriana y ella me recuerda mucho a mi hija”.