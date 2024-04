Se filtraron chats explosivos de Lizy Tagliani con el ex novio de Marcela Tauro: "Hermoso, te..."

Embed

Este jueves en Desayuno Americano compartieron al aire un chat entre Lizy Tagliani y el ex novio de Marcela Tauro. En dicha conversación por Instagram, hay un primer acercamiento entre la capocómica y el empresario rosarino.

"No sé si te quedaste o te fuiste pa tu casa. A Leo lo mandé a casa", se lee que le dice la figura de Telefe a Martín en ese intercambio de mensajes. Eneseguida, ella le pasa su teléfono y se despide con mucho afecto: "Beso, hermoso".

Marcela Tauro advirtió que tiene en su poder capturas de otros chats entre Lizy Tagliani y Martín, que pronto dará a conocer públicamente.

Trascendió cómo le dice Santiago del Moro a Lizy Tagliani, en medio del conflicto con Marcela Tauro

Esta semana en Intrusos (América TV), Marcela Tauro lanzó una frase contundente contra Lizy Tagliani. "Me clavó un puñal y sentí que no me lo merecía", dijo la panelista del programa de Flor de la V.

En LAM dieron a conocer, a partir del quiebre en la relación de Marcela con Lizy, Santiago del Moro decidió alejarse de la conductora de La Peña de Morfi. “La dejó de querer. Igual, nunca lo va a decir en público”, contó Ángel de Brito.

Ellos fueron compañeros en El Club del Moro, en la primera mañana de La 100 entre 2017 y 2019. Anteriormente, habían compartido Mañanas Campestres en La Pop. “Lo deja bien en claro en la radio cuando habla fuera del aire. Le dice ‘la desagradecida’”, añadió el periodista de América.

En ese momento, Marcela Feudale recordó: “Sé que cuando Lizy empezó en el Bailando a Santi no le cayó demasiado bien”.

Ante la intriga de las angelitas, la locutora detalló: “Porque ella agradecía como mucho esa oportunidad que se le estaba dando y él sentía que, todo lo que él le había dado, que era muchísimo, la radio y demás, no lo estaba teniendo en cuenta”.

“Que la llegada al Bailando se produce a raíz de él, en aquel momento”, remarcó La Enana en relación a la participación de Lizy Tagliani en ShowMatch en 2014 y 2019.