La palabra de Lizy Tagliani sobre el motivo de su pelea con Marcela Tauro: "Perdón"

"¿Ella sabe qué es?", le consultó Guido Záffora acerca de la posibilidad de que hayan charlado sobre este conflicto. Por lo que la panelista aseguró: "Es muy inteligente, me imagino que lo debe saber".

Entonces, Laura Ubfal quiso averiguar más acerca de esta información inédita: "¿Lo tuyo fue laboral o personal?". Sin embargo, Marcela Tauro no quiso mandar al frente a Lizy Tagliani:"Te acabo de decir, yo tuve un problema personal. Igual basta, no pasó ahora. Si yo lo hubiese querido contar en su momento, lo habría hecho. Mo molestó y me duele, en ese momento, ahora ya no".

Embed

Los detalles de la pelea entre Lizy Tagliani y Marcela Tauro

A la noche en LAM, la panelista Yanina Latorre contó el motivo por el cual Tauro está peleada a muerte con la conductora de Telefe.

"Cuando Marcela Tauro, en la radio, contó tras bambalinas su separación justo el mismo día que había fallecido su mamá, Lizy Tagliani habría llamado al reciente exnovio de Tauro. Y el pibe le reenvió a Marcela el chat de Lizy Tagliani, que no lo tengo. Me encantaría, pero no lo tengo", detalló Latorre.

Luego agregó: "Ella enloqueció. Y como ya no estaban más en el mismo programa, porque ella estaba con (Santiago) del Moro y Lizy no estaba más, dijo que cuando la cruzara la mataba". Y ahí reiteró: "Lizy le habría escrito al chico". "¿Tirándole onda?", le preguntó Nazarena Vélez. "Claro", aseguró la rubia.

PrimiciasYa se contactó con Lizy Tagliani tras la dura versión que dieron en LAM sobre el enfrentamiento con Marcela Tauro y solo se limitó a responder: "No tengo mucho para decir, perdón", dijo sin querer confirmar o no la info que se dio.