Marcela Tauro dio picantes detalles del escándalo con Lizy Tagliani y su ex: "Tenemos distintos códigos"

"Yo soy esta y así pude mantenerme en este medio, no me peleo, pongo los límites. A mi no me beneficia esto, me molesta que inventen una cosa que no es", continuó la panelista.

Y contó qué le escribió Lizy ayer: "Si no fue con mala intención, lo aclaras. Ella me mandó un mensaje ayer que decía no haber recordado escrito y me termina diciendo: si te sentís mal, te pido disculpas".

"Acá no tiene nada que ver ni Martín ni yo. No hay dudas de la respuesta de ella. No le contesté (a Lizy), tenemos distintos valores y distintos códigos. A mí me educaron de una manera y de esa manera soy", siguió firme en su postura Marcela Tauro.

Y agregó: "A mi me desilusionó eso, Lizy tuvo varios intentos de acercamiento a mi ex. Ella lo ve en el casamiento de Christian Sancho y después de eso también pasó algo".

"No necesito prensa, a mi ni a él no nos beneficia esto. Me molesta que al público venden una cosa que no son. Para mí es blanco o negro, en la respuesta de ella no hay duda", finalizó contundente Tauro.

El curioso mensaje que Lizy Tagliani le envió a Marcela Tauro tras desatarse el escándalo

En últimas horas se destapó un escándalo inesperado. Marcela Tauro admitió haber tenido un conflicto personal con Lizy Tagliani donde la humorista habría intentado seducir a su pareja el mismo día del fallecimiento de su madre.

Al hacerse pública la noticia, comenzaron las especulaciones y Lizy se comunicó con Marcela al respecto. Si bien la periodista eligió no responder el mensaje, decidió compartirlo con Ángel de Brito y él mismo lo expuso al aire de LAM, América Tv.

"Me enteré que habían estado separados en el casamiento de Fer, cuando te hice la broma con Fede Hoffman. Bueno, sea lo que sea te quiero pedir disculpas porque has sido buena compañera conmigo, más allá de que siento que nada de eso pasó. Te mando un beso enorme”, cerró.

De esta manera, quedaron en evidencia las palabras que Lizy tuvo hacia su colega y Ángel aprovechó para dar su filosa opinión: “Yo creo que Tauro mañana la acribilla en Intrusos, a mí suena muy freezer este mensaje, la verdad Lizy te adoro pero no me suena a disculpa sincera para nada”.