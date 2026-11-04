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De qué murió Daniel Bifulco, uno de los famosos Jaimitos de Marcelo Tinelli

En medio de la triste noticia sobre uno de los recordados Jaimitos del histórico programa de Marcelo Tinelli, VideoMatch, se supo cuáles fueron las causas de la muerte de Daniel Bifulco.

4 nov 2026, 10:26
De qué murió Daniel Bifulco, uno de los famosos Jaimitos de Marcelo Tinelli

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La televisión argentina recibió este miércoles una noticia tan inesperada como dolorosa. Daniel Bifulco, el humorista que supo conquistar al público con sus ocurrencias y canciones cargadas de ironía en el recordado sketch de Los Jaimitos de VideoMatch, murió a los 56 años. El artista había alcanzado una gran popularidad gracias a sus participaciones en el histórico ciclo conducido por Marcelo Tinelli, donde compartió escenas con Rodrigo Vagoneta y Roberto Peña.

La noticia generó tristeza entre quienes recuerdan aquella etapa de la televisión, en la que el humor y las canciones con rimas se convirtieron en una de las marcas distintivas del programa. El trío se destacaba por sus interpretaciones musicales, sus chistes de doble sentido y un estilo humorístico particular que logró ganarse un lugar en la memoria de los televidentes.

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De hecho, durante el Mundial 2026, el recordado formato volvió a cobrar protagonismo. En ese contexto, los humoristas comenzaron a compartir nuevamente videos vinculados con lo que sucedía en la Copa del Mundo, recuperando aquella fórmula que los había hecho conocidos. A través de cánticos con rimas y ocurrencias humorísticas, volvieron a despertar el recuerdo de una de las etapas más celebradas de VideoMatch.

En cuanto a las circunstancias de su fallecimiento, las primeras informaciones indican que Daniel Bifulco fue encontrado sin vida dentro de su domicilio por su madre, según informó el periodista Pablo Layus. El humorista tenía 56 años y, de acuerdo con las hipótesis iniciales que manejan los investigadores, habría sufrido un paro cardíaco fatal.

Sin embargo, es importante aclarar que esa información corresponde a un reporte preliminar. Tanto los medios de comunicación como los periodistas especializados señalaron que todavía se aguarda la confirmación médica oficial para establecer con precisión las causas de su muerte.

Más allá de su recordado paso por la televisión, Bifulco también construyó un recorrido artístico sobre los escenarios. A lo largo de su carrera participó en diferentes propuestas teatrales, entre ellas Juntos y revueltos, Roberto Peña en Show y Noche de Peña, donde pudo desplegar su capacidad para el humor y continuar desarrollando su faceta artística.

Otro de los proyectos televisivos en los que participó fue Paraíso Terrenal, un magazine de medianoche que debutó en enero de 2009 por la pantalla de Canal Trece. El ciclo estaba encabezado por Walter «Chino» D’Angelo, Fernanda Vives y Pablo Mooney, mientras que Daniel Bifulco tenía a su cargo el rol de alivio cómico, aportando su particular estilo a la propuesta.

Su nombre quedó especialmente asociado a Los Jaimitos, aquel segmento que compartió con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta y que lo convirtió en una figura reconocida del humor televisivo. Sus canciones, sus rimas y sus ocurrencias fueron parte de una época muy particular de la pantalla chica argentina.

La muerte de Daniel Bifulco, a los 56 años, representa una triste noticia para quienes siguieron su carrera y disfrutaron de sus intervenciones humorísticas. Un artista que dejó su marca en uno de los ciclos más recordados de la televisión argentina y cuyo trabajo volvió a ser recuperado recientemente a través de aquellos videos que evocaron el espíritu de Los Jaimitos.

Quién encontró sin vida a Daniel Bifulco

El actor y humorista Daniel Bifulco, integrante de Los Jaimitos, fue encontrado sin vida en su domicilio en las últimas horas. Según las primeras informaciones, fue su madre quien lo halló y se estima que habría sufrido un infarto, aunque la causa de muerte aún no fue confirmada oficialmente. Tenía 56 años, según la mayoría de los medios que informaron la noticia.

Bifulco alcanzó la popularidad como parte de Los Jaimitos, junto a Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta, en Videomatch. El trío se hizo memorable por sus personajes infantiles y sus adaptaciones humorísticas de canciones conocidas, que marcaron una época del programa de Marcelo Tinelli.

Más allá de la televisión, construyó una extensa trayectoria en el teatro humorístico, con participaciones en espectáculos como Juntos y revueltos. Recientemente integraba La magia de la risa, en Mar del Plata, y tenía previsto regresar a los escenarios en la temporada de verano 2027.

     

 

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