La fuerte revelación de Yanina Latorre sobre el confilicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara: "Estaba descalza y..."

“La licenciada (Fernanda) Mattera pidió que las devuelva al colegio y no lo hizo”, sostuvo.

Luego, Latorre se refirió a las versiones sobre lo que habría sucedido dentro de la vivienda. Según explicó, la menor se habría encerrado por decisión propia porque estaba asustada, y no porque la hubieran enviado a una habitación como castigo.

“La nena se encerró asustada, dice que le habían sacado el teléfono, encontró una computadora y mandó un mail pidiendo auxilio”, manifestó.

Uno de los pasajes más fuertes de su relato llegó cuando describió cómo la niña habría salido de la propiedad y las circunstancias en las que, según su versión, intervino la policía.

“Logró escaparse. Estaba descalza y muy angustiada. Wanda estaba grabando y tuvo que dejar todo y salir corriendo”, aseguró la conductora.

Además, Latorre sostuvo que los efectivos intentaban recuperar las pertenencias de la menor. “La policía está tratando de recuperar la mochila, el celular, las cosas y no se las dan. El fiscal va a ordenar de oficio”, afirmó.

Sobre el cierre, la periodista agregó: “Se escapó por una puerta del costado. Ahí la encontró la policía y llamaron a una ambulancia. Wanda está devastada”.

Latorre también aseguró que la niña no había comido durante el día y que presentaba lesiones. Estas afirmaciones forman parte de su relato televisivo: en el material citado no se incluye documentación médica ni una resolución judicial que permita corroborarlas de manera independiente.