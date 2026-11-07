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La fuerte revelación de Yanina Latorre sobre el confilicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara: "Estaba descalza y..."

La conductora de SQP dio su versión sobre el conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi y contó cómo habría intervenido la policía para asistir a una de sus hijas.

7 nov 2026, 06:31
La fuerte revelación de Yanina Latorre sobre el confilicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara: Estaba descalza y...
La fuerte revelación de Yanina Latorre sobre el confilicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara: "Estaba descalza y..."
La fuerte revelación de Yanina Latorre sobre el confilicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara: Estaba descalza y...
La fuerte revelación de Yanina Latorre sobre el confilicto entre Mauro Icardi y Wanda Nara: "Estaba descalza y..."

El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi en Nordelta sumó un delicado capítulo a partir de las declaraciones de Yanina Latorre, quien relató una supuesta secuencia que habría comenzado en el colegio de las hijas de la expareja y terminado con intervención policial y asistencia médica.

Mientras Mauro Szeta repasaba información vinculada con el informe policial, la conductora de SQP aportó su versión sobre el origen del conflicto. Según sostuvo, todo habría comenzado durante la mañana, cuando el futbolista se presentó en el establecimiento educativo para retirar a las niñas.

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“Las chicas estaban en el colegio y las tenía que retirar el padre. Parece que fue antes, a las 10 AM”, expresó Latorre. De acuerdo con su relato, una de las menores no quería irse y esa situación habría provocado el enojo de Icardi.

Yanina también afirmó que una de las niñas estaba rindiendo una evaluación y que su padre la habría retirado antes de que pudiera terminarla. En ese contexto, aseguró que desde el colegio dieron aviso por tratarse de una situación judicializada.

“La licenciada (Fernanda) Mattera pidió que las devuelva al colegio y no lo hizo”, sostuvo.

Luego, Latorre se refirió a las versiones sobre lo que habría sucedido dentro de la vivienda. Según explicó, la menor se habría encerrado por decisión propia porque estaba asustada, y no porque la hubieran enviado a una habitación como castigo.

“La nena se encerró asustada, dice que le habían sacado el teléfono, encontró una computadora y mandó un mail pidiendo auxilio”, manifestó.

Uno de los pasajes más fuertes de su relato llegó cuando describió cómo la niña habría salido de la propiedad y las circunstancias en las que, según su versión, intervino la policía.

“Logró escaparse. Estaba descalza y muy angustiada. Wanda estaba grabando y tuvo que dejar todo y salir corriendo”, aseguró la conductora.

Además, Latorre sostuvo que los efectivos intentaban recuperar las pertenencias de la menor. “La policía está tratando de recuperar la mochila, el celular, las cosas y no se las dan. El fiscal va a ordenar de oficio”, afirmó.

Sobre el cierre, la periodista agregó: “Se escapó por una puerta del costado. Ahí la encontró la policía y llamaron a una ambulancia. Wanda está devastada”.

Latorre también aseguró que la niña no había comido durante el día y que presentaba lesiones. Estas afirmaciones forman parte de su relato televisivo: en el material citado no se incluye documentación médica ni una resolución judicial que permita corroborarlas de manera independiente.

     

 

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