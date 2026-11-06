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El gesto de Martín Migueles mientras Wanda Nara estaba en la ambulancia tras el escándalo con Mauro Icardi

Martín Migueles estuvo al pie del cañón junto a Wanda Nara desde el inicio del conflicto con Mauro Icardi. Al ser consultado sobre cómo estaba la situación, respondió con un gesto ante las cámaras.

6 nov 2026, 23:45
El gesto de Martín Migueles mientras Wanda Nara estaba en la ambulancia tras el escándalo con Mauro Icardi

El gesto de Martín Migueles mientras Wanda Nara estaba en la ambulancia tras el escándalo con Mauro Icardi

El gesto de Martín Migueles mientras Wanda Nara estaba en la ambulancia tras el escándalo con Mauro Icardi

El gesto de Martín Migueles mientras Wanda Nara estaba en la ambulancia tras el escándalo con Mauro Icardi

Martín Migueles fue captado por las cámaras de LAM (América TV) mientras esperaba en su camioneta a Wanda Nara, quien en ese momento estaba en una ambulancia. La conductora había prestado declaración ante las autoridades en Tigre tras el episodio ocurrido en la Casa de los Sueños, en Nordelta.

Con Fede Flowers haciendo guardia en el lugar, desde el estudio le pidieron al cronista que se acercara para consultarle cómo estaba la situación. En un primer intento, el empresario no respondió porque hablaba por teléfono. Ante una segunda consulta, levantó el pulgar, un gesto que en el programa interpretaron como una señal de tranquilidad, aunque no hizo declaraciones.

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Su presencia allí fue parte del acompañamiento que le brindó a su novia durante toda la tarde y la noche. Según lo relatado en LAM, Migueles también había intentado mediar durante la discusión con Mauro Icardi, antes de que Wanda se trasladara a declarar.

La jornada había comenzado para ambos en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). Allí, Migueles recibió un llamado desde la propiedad, luego de que intentaran comunicarse con la conductora sin obtener respuesta. Los dos dejaron el estudio y se dirigieron a Nordelta, donde posteriormente intervinieron efectivos policiales y una ambulancia.

Cómo fue el cruce de Martín Migueles y Mauro Icardi

Martín Migueles también habría protagonizado un cruce con Mauro Icardi durante el episodio ocurrido en la Casa de los Sueños, en Nordelta. Según contaron en LAM (América TV), el empresario intervino al escuchar lo que el futbolista le decía a Wanda Nara y terminó discutiendo con él.

“Empezó a discutir con Icardi”, relataron en el programa. De acuerdo con esa versión, Migueles buscó defender a su pareja y se produjo un intercambio directo con el delantero. Sin embargo, no se precisaron las palabras que se habrían dicho ni cómo terminó esa discusión.

Hasta ese momento, según la reconstrucción difundida en el ciclo, el empresario había intentado mediar para calmar la situación. Migueles había llegado a la propiedad junto a Wanda, después de acompañarla en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), donde recibió un llamado desde la vivienda.

Tras lo ocurrido, Migueles continuó acompañando a la conductora cuando se trasladó a prestar declaración. Más tarde, las cámaras de LAM lo registraron esperando en su camioneta. Al ser consultado por el cronista sobre cómo estaba la situación, respondió levantando el pulgar, aunque no hizo declaraciones.

     

 

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