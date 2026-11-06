El gesto de Martín Migueles mientras Wanda Nara estaba en la ambulancia tras el escándalo con Mauro Icardi

Cómo fue el cruce de Martín Migueles y Mauro Icardi

Martín Migueles también habría protagonizado un cruce con Mauro Icardi durante el episodio ocurrido en la Casa de los Sueños, en Nordelta. Según contaron en LAM (América TV), el empresario intervino al escuchar lo que el futbolista le decía a Wanda Nara y terminó discutiendo con él.

“Empezó a discutir con Icardi”, relataron en el programa. De acuerdo con esa versión, Migueles buscó defender a su pareja y se produjo un intercambio directo con el delantero. Sin embargo, no se precisaron las palabras que se habrían dicho ni cómo terminó esa discusión.

Hasta ese momento, según la reconstrucción difundida en el ciclo, el empresario había intentado mediar para calmar la situación. Migueles había llegado a la propiedad junto a Wanda, después de acompañarla en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe), donde recibió un llamado desde la vivienda.

Tras lo ocurrido, Migueles continuó acompañando a la conductora cuando se trasladó a prestar declaración. Más tarde, las cámaras de LAM lo registraron esperando en su camioneta. Al ser consultado por el cronista sobre cómo estaba la situación, respondió levantando el pulgar, aunque no hizo declaraciones.