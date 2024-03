Filtran la primera foto de Agostina tras su escandalosa salida de Gran Hermano: "Asustada"

En la foto se la puede ver muy contenta parada al lado de Lisandro. Como era de esperar, los internautas opinaron al respecto de la actitud de Agostina.

“Qué asustada que esta Agostina, pobrecitaaaaaaaa”, “¡¡¡Qué afectada se la ve a Agostina después de una amenaza de muerte!!!”, “Lo asustada que se ve por su vida”, “Pobrecita, se la ve de mal, jajaja”, “Sabés que va a estar horrible la juntanda cuando aparecen estos dos”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en las redes.

Gastón Trezeguet, durísimo con Agostina Spinelli de Gran Hermano: "No le creo nada"

En LAM (América TV), el panelista de Gran Hermano, Gastón Trezeguet, opinó este lunes de la repentina salida de Agostina Spinelli del reality.

“La verdad no le creo nada, es un manotazo de ahogado de alguien desesperado, ella quería ver si podía descolocar a Furia y hacer que la sancionen”, comenzó diciendo Trezeguet.

Y sumó: “En el confesionario metió feminismo, para mí es todo mentira, no le creo el miedo. No le creí que se sintió amenazada, si le creo el desequilibrio y que se haya sentido muy mal y por supuesto ella no quería convivir con Furia”.

“En su discurso metió cualquier cosa, exageró todo. Si ahí adentro te sentís amenazado te parás y te vas, ella espero hasta el domingo para querer irse. Agos hace un montón de días amenazaba con que se iba a ir”, cerró el productor.

Agostina se fue esta madrugada de la casa más famosa del país, luego de que Lisandro Navarro, su aliado, fuera eliminado del juego. La expolicía aseguró que se sentía amenazada por Juliana 'Furia' Scaglione y afirmó que tenía miedo.