María Julia Oliván abrió el corazón y reveló qué aprendió tras el duro accidente: "Me sirvió para..."

Rescatando lo positivo de este drama, mencionó: “Me sirvió lo que me pasó para frenar y poder estar con gente que me quiere y se ha acercado, me maternaron de una forma muy natural y hubo otros que no estuvieron pero pasa a todo el mundo”.

“Lo que me pasó me sirvió para estar anclada en un lugar y recibir todos los días seis personas por día, amigos, periodistas, familiares, mi mamá que es una señora de 82 años que está acostumbrada a que yo me cuido sola, me permití que me maternen”, concluyó su relato.

A pesar de la adversidad, Oliván encontró en esta experiencia una oportunidad para valorar el cariño y el acompañamiento de quienes la rodean, aprendiendo a recibir ayuda y a conectarse desde la vulnerabilidad, un proceso que, asegura, le está dando fuerza para seguir adelante.

Qué reveló María Julia Oliván sobre las secuelas de sus quemaduras y sus operaciones

Fue en Border, señal de streaming donde trabaja, que María Julia Oliván sufrió quemaduras considerables en varias partes de su cuerpo mientras intentaba encender una chimenea, y debió ser internada de urgencia en el Hospital Alemán. En un video en sus redes sociales, reveló cuántas veces pasó por quirófano y cuánto más deberá permanecer hospitalizada.

El 20 de julio, desde la clínica donde está internada, mostró las marcas que le quedaron en el rostro debido a las llamas, que afectaron su nariz, cuello y una de sus mejillas.

"Ya saben que estoy internada en el Alemán desde el viernes pasado. Tengo para un mes más, más o menos, mañana entro al quirófano por tercera vez", contó en sus historias de Instagram.

A pesar de las dificultades físicas, la periodista tiene una actitud optimista respecto a su recuperación, y agradeció el cariño recibido: “Les mando un beso y ya vendrán tiempos mejores, decía mi viejo”, concluyó.

Al relatar cómo ocurrió el accidente, destacó la rápida reacción de una compañera que le dio un consejo fundamental en medio de la crisis.

"Valu Bonadeo, que estaba trabajando conmigo, me salvó un poco la vida porque me dijo instantáneamente: 'Sacate la ropa'. Entonces, me saqué la ropa encendida y, como pude, subí al primer piso y me tiré abajo de mi ducha. Me trajeron, gracias a Dios, al Hospital Alemán. Estoy en terapia intermedia desde hace dos días", contó María Julia.

Sobre el incidente, explicó: "Es una chimenea moderna. Le pones etanol y me aparece un fueguito de fondo. Todo muy cool, canchero. Y le empecé a meter etanol, a meter etanol, a meter etanol. Bueno, cuestión que me prendí fuego, me agarró una llamarada en el cuerpo".