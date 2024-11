Virginia Demo habló sobre sus nuevos desafíos artísticos y la vuelta de Gran Hermano: "Volvería a entrar"

En cuanto a su show, la comediante despedirá el año el 19 de noviembre a las 21 en el teatro Picadilly y con motivo de su cumpleaños, decidió habilitar un 2x1 para que todos los fanáticos disfruten de esa noche junto a ella.

En el escenario, Virginia da una mirada especial sobre los cambios sociales, físicos y sexuales que se dan cuando uno crece. Invita a dejar atrás prejuicios y tabúes que los mayores traen en su historia. Una ceremonia de humor y realidad con un principio y un final desopilantes.

"De hacerlo el año que viene no va a ser antes de mediados de año, la idea es estar con otras cositas que andan dando vuelta y dejar descansar un poco el tema stand up", reconoció.

Virginia Demo Picadilly

Por otro lado, habló sobre la vuelta de Gran Hermano en diciembre y expresó: “Estamos todos con una expectativa enorme, es un reality que tiene siempre una muy buena aceptación y la gente se divierte mucho. Yo la verdad espero el momento que llegue el primer día, ver a quienes van a entrar, y ya ir perfilando personajes interesantes”.

“En cuanto a participar, yo por lo menos no tengo nada asegurado, en el panel hasta donde nosotros sabemos no va haber participación de ninguno de los ex. En la noche de los ex vamos a rotar, pero nada confirmado”, aclaró.

Sin embargo, confesó: “Volvería a entrar a la casa pero como entró Romina, Ariel o Alfa que entraban por unos días y ya sabiendo que se iban. A jugar, no volvería, si a estar un rato con los chicos y me divertiría mucho”.

VIRGINIA DEMO___________.jpg

Virginia Demo fulminó a Nicolás Grosman e hizo una fuerte revelación: "Nunca..."

Los ex participantes de Gran Hermano, Florencia Regidor y Nicolás Grosman, quedaron en el ojo de la tormenta luego de su escandalosa separación que tuvo infidelidades de por medio.

En medio de la polémica, el joven fue duramente criticado por exponer conversaciones íntimas con su novia como parte de su descargo y tras defenderse públicamente, Virginia Demo decidió salir al cruce y fue letal a hablar sobre él.

Lo cierto es que una vez finalizado el reality, Florencia y Virginia se volvieron íntimas amigas e incluso tomaron la decisión de mudarse a un departamento juntas.

Es por eso, que este tema tocó una fibra sensible para la comediante, que de visita al streaming Te Pido Mildis (Telefe), expresó: “Para mí estuvo fantástico que se hayan separado. Uno ya venía un poquito viendo cómo venía la mano del lado de él y Flor por supuesto sufrió, lo quería mucho a Nico, pero se tenía a que dar así”.

“El demostró quien es, nunca pidió disculpas, todo lo contrario,y eso hace que para Flor todo sea más fácil. Si te separas de una gran persona es una cagada. En cambio el está demostrando que le falta un montón madurar y tener la humildad de que si sabes que lastimaste a alguien, pedir disculpas y punto", aseguró.