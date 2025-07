El mensaje premonitorio de Locomotora Oliveras que se volvió viral antes de sufrir un ACV

En su relato valora el momento exacto donde uno es feliz, aunque no nos demos cuenta, y dejando a un lado la felicidad que supuestamente da tener dinero: "Hay gente que, en este mismo momento, se está muriendo en un hospital o tiene una enfermedad terminal. Vos estás sano, estás vivo, estás bien. Y la gente no valora nada. Piensan que lo más importante es la plata, y qué equivocados que están: la plata no te hace feliz. Podés tener tanta guita que no te sirve para nada. La plata no te la ponen en el cajón, ni el mejor reloj, ni el anillo, ni la ropa".

"Entonces, disfrutá el momento, el día a día. Mañana quizás no estés. Hoy estás, mañana tal vez no. Disfrutá lo que estás haciendo ahora. Estás respirando, escuchando la voz de alguien; podés respirar, podés escuchar, ver, sentir. Tenés un corazón que late, y cuando deja de latir... chau. Disfrutá el día, pero sobre todo, disfrutá la vida", concluye en aquel mensaje.

Qué dice el nuevo parte médico de Locomotora Oliveras a 72 horas de ser operada de urgencia

A 72 horas de su operación, se conoció un nuevo parte médico sobre la salud de Locomotora Oliveras, emitido por el Hospital José María Cullen de Santa Fe.

El jefe del centro de salud, Bruno Moroni, precisó que Locomotora Oliveras está clínicamente estable, aunque permanece bajo asistencia mecánica respiratoria y con monitoreo neurológico continuo. A pesar de que su estado es delicado, no hubo complicaciones ni empeoramiento en las últimas 24 horas, lo que genera cierta expectativa favorable dentro del marco reservado de su evolución.

Locomotora Oliveras

Hoy 19 de julio, Alejandra Oliveras continúa internada en la unidad de terapia intensiva del Hospital José María Cullen por un ACV isquémico y cursando posoperatorio de craniectomía descompresiva. Se encuentra clínicamente estable, con asistencia mecánica respiratoria, con monitoreo neurológico y pronóstico reservado.

La intervención a la que fue sometida fue una craniectomía descompresiva, una cirugía utilizada para aliviar la presión intracraneal provocada por la inflamación cerebral tras el accidente cerebrovascular.