Wanda Nara confirmó que estuvo con el futbolista Keita Baldé y dio los detalles

Tras el revuelo que esta historia generó, en Poco Correctos (El Trece) la panelista Estefi Berardi se comunicó con la mismísima Wanda, quien confirmó su historia con el senegalés, pero no como infidelidad.

“Yo hablé con Wanda y ella me contó todo. No hablé ahora, hablé en su momento y ella me dijo cómo fueron las cosas. Me dijo ‘sí, salí con Keita. Fue un año después de lo de la China Suárez y Mauro. Yo estaba separada y no tenía que darle explicaciones a nadie’”, comentó Estefi.

Luego, detalló: "Ella no oculta ni niega nada. Me dijo que no solo salió con Keita, que cuando estuvieron separados, ella era una mujer soltera y que salió con otros chicos, pero que la diferencia fue que no lo publicaron, como con Keita”.

“Se está tratando de instalar que Wanda engañó a Icardi con este jugador senegalés, pero esto no fue así. Ellos estaban separados, por lo que no hubo traición. Incluso lo que dice Wanda es que Keita también estaba separado en ese momento”, aseguró.

La separación de Mauro Icardi con Wanda Nara continúa dando que hablar y la conductora avivó aún más el escándalo con una contundente indirecta para el futbolista en sus redes sociales.

Luego de su vuelta de un viaje a Chile con L-Gante, la conductora hizo un posteo hot desde su casa en el barrio privado de Santa Bárbara y la descripción de la imagen de no pasó desapercibida.

Lo cierto es que para el pie de la foto, Wanda eligió poner el emoji de un león, animal que casualmente representa al jugador de Galatasaray e incluso lo lleva tatuado en su pecho.

Cabe destacar, que los hinchas del club suelen demostrar su fanatismo por el delantero con objetos o prendas temáticas de dicho de animal, y hasta la mismísima mediática ha usado camperas con la pintada de un león en su espalda.