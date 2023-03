Wanda Nara dejó atónitos a sus seguidores al mostrar la particular manera en la que va a grabar MasterChef: "Más cómoda"

Wanda Nara con máscara en la cara rumbo a MasterChef.jpeg

Y si bien Wanda está acostumbrada a las largas sesiones fotográficas, no es lo mismo que estar al frente de la conducción de un programa, con indicaciones de todo tipo y sobre todo muchas horas expuesta a las luces de las cámaras y de pie.

Es por eso que este viernes, tal como acostumbra a compartir todo con sus más de 16 millones de seguidores de Instagram, la mujer de Mauro Icardi se mostró desde sus historias virtuales saliendo de su casa con una máscara facial para descongestionar el rostro.

Así como también desde un video se la vio en pantuflas desde su auto camino a los estudios de Telefe para encarar una nueva jornada de grabación de MasterChef. "Cada vez llego más cómoda al canal" deslizó cómplice, pero siempre mostrándose verdadera.

El comentario hot que Mauro Icardi le dedicó a Wanda Nara al verla en ropa interior: "Lo que más me gusta es..."

Y aunque ya muchos no les creen del todo después de tantas idas y vueltas escandalosas tras aquel Wandagate hace ya casi un año y medio, tal parece que lo de la reconciliación entre Wanda Nara y Mauro Icardi es un hecho aunque la futura conductora de MasterChef (Telefe) casi no haga menciones al respecto en sus redes como lo hacía antes.

Lo cierto es que recientemente la ahora morocha comenzó a promocionar desde sus redes sociales el lanzamiento de su colección de ropa interior, Wanda Intimates, que viene a sumarse a línea de cosméticos, mallas y ropa deportiva.

Wanda Nara Mauro Icardi.jpg

Y como toda buena influencer, la empresaria subió a su cuenta de Instagram un sensual video suyo vistiendo solamente un conjunto de lencería de encaje negro al ritmo de una bachata, que rápidamente cosecho miles de likes y cometarios.

Pero sin duda, el comentario que llamó la atención por sobre todos fue el de su marido, Mauro Icardi, quien desde Estambul no dudó es comentarle de manera pública: "Lo que mas me gusta de esta colección de Wanda Intimates es cuando te lo quito" junto a dos fueguitos y arrobándola para que no queden dudas de a quién va dirigido el comentario ultra hot.