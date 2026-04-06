El oscuro detalle en las redes de Mauro Icardi en un mal momento con la China Suárez

Este escenario no solo repercute en lo deportivo, sino también en su vida cotidiana. Acostumbrado a un nivel de lujo marcado por vuelos privados y comodidades exclusivas, Icardi enfrenta ahora un panorama más austero que impacta directamente en su entorno. La diferencia con su pasado junto a Wanda es evidente: aquella etapa estaba atravesada por glamour y excesos. Con la China Suárez, en cambio, la dinámica se ajusta a las nuevas condiciones económicas y futbolísticas.

china suarez y mauro icardi

Cuál fue la tajante advertencia de Mauro Icardi tras el regreso de Wanda Nara a la Argentina

Wanda Nara volvió a ser protagonista de un viaje que no pasó desapercibido. Junto a Martín Migueles recorrió primero Shanghai y luego Tokio, donde disfrutaron de paseos turísticos, compras exclusivas y cenas en hoteles de lujo.

El itinerario tuvo un aire de descanso y desconexión, aunque no estuvo exento de polémica. En el famoso tren bala Shinkansen temático, la empresaria fue cuestionada en redes sociales por hablar a los gritos por teléfono y reclinar su asiento casi al máximo, incluso apoyando los pies en el respaldo delantero.

Al regresar a la Argentina, la atención se trasladó a Mauro Icardi. El delantero del Galatasaray sorprendió desde sus redes con un mensaje particular: eligió una caricatura suya con la camiseta del club turco y escribió: "Critíquenme, mi gente está a salvo", acompañado de un guiño. Luego añadió: "Seremos campeones".

En el plano legal, el divorcio entre Wanda Nara e Icardi aún no está cerrado en Argentina. Se espera que quede oficializado en una audiencia fijada para el 6 de mayo de 2026. Mientras tanto, la Justicia ya ordenó al futbolista cumplir con el pago de una deuda alimentaria en favor de sus hijas, rechazando los planteos de su defensa.

Cabe destacar que Icardi se reencontró recientemente con sus dos hijas en el país, tras varios meses sin verlas. El club turco le otorgó un permiso especial para viajar y lo hizo acompañado por su actual pareja, la actriz China Suárez, lo que volvió a poner su vida personal bajo la lupa mediática.