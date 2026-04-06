No es Facundo Pieres ni Jakob von Plessen: el ex que reapareció en la vida de Zaira Nara

zaira nara y robert strom volvieron a seguirse en instagram

Cuál fue el motivo oculto que separó a Zaira Nara y Facundo Pieres y que hoy no sería un problema

La relación entre Facundo Pieres y Chechu Bonelli volvió a estar en el centro de la escena luego de que trascendiera que la pareja habría atravesado una crisis, supuestamente originada por un mensaje del polista a su exnovia, Zaira Nara. En La Mañana con Moria (El Trece), el periodista Gustavo Méndez aportó datos que reavivan la versión de un posible acercamiento entre ellos.

"Puede llegar a haber una vuelta", adelantó Méndez, dejando abierta la posibilidad de que la historia entre ambos no esté cerrada definitivamente.

El periodista recordó uno de los conflictos que marcó la relación entre Zaira y Pieres: "En su momento, él intentó despegarla un poco del tema de los viajes. Para ella, el negocio está ahí porque acá no hay tanto trabajo para las modelos o al menos no tan bien pago. A él le empezó a molestar que viajara tanto y ella priorizó su profesión".

Con respecto a esta supuesta reconciliación, Méndez señaló: "Él parece que lo habría entendido". Además, remarcó que el polista atravesó un momento difícil tras la ruptura: “Estuvo realmente muy deprimido cuando ella lo dejó”.

En este nuevo intento por recomponer el vínculo, Pieres habría aceptado que Zaira no podrá acompañarlo de manera constante en sus compromisos, entendiendo que su carrera profesional requiere viajes y dedicación.