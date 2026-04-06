No es Facundo Pieres ni Jakob von Plessen: el ex que reapareció en la vida de Zaira Nara

Zaira Nara parece no escapar nunca del radar mediático. Su reciente viaje a Francia por cuestiones laborales terminó reavivando viejas historias sentimentales y colocándola nuevamente en el centro de las especulaciones.
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Zaira Nara reaviva rumores con gestos en sus redes: viejos amores, nuevos acercamientos y un presente sentimental lleno de incógnitas.
Zaira Nara parece no escapar nunca del radar mediático. Su reciente viaje a Francia por cuestiones laborales terminó reavivando viejas historias sentimentales y colocándola nuevamente en el centro de las especulaciones.
El nombre que volvió a sonar con fuerza es el de Robert Strom, empresario y deportista europeo con quien la modelo vivió un romance intenso durante el verano. Aunque la relación se había apagado en enero, las redes sociales dieron la pista más clara de un nuevo acercamiento: ambos volvieron a seguirse en Instagram.
“Zaira y Robert estuvieron en Punta del Este juntos y pasaron Año Nuevo. A los días se dejaron de ver y de seguir en redes. Entonces uno dice: acá pasó algo. Ella supuestamente no lo quería ver más, él parece que estaba con una actriz francesa", contó Santiago Sposato en Infama (América TV). El periodista aseguró que, después del paso de Zaira por Francia, donde Strom reside, el vínculo habría retomado fuerza.
Pero no es el único nombre que circula. Facundo Pieres, recientemente separado de Chechu Bonelli, también habría dado señales de querer reconquistar a Zaira. El polista volvió a seguirla en redes y recibió el mismo gesto de parte de ella, un detalle que alimenta las versiones de un triángulo sentimental.
La relación entre Facundo Pieres y Chechu Bonelli volvió a estar en el centro de la escena luego de que trascendiera que la pareja habría atravesado una crisis, supuestamente originada por un mensaje del polista a su exnovia, Zaira Nara. En La Mañana con Moria (El Trece), el periodista Gustavo Méndez aportó datos que reavivan la versión de un posible acercamiento entre ellos.
"Puede llegar a haber una vuelta", adelantó Méndez, dejando abierta la posibilidad de que la historia entre ambos no esté cerrada definitivamente.
El periodista recordó uno de los conflictos que marcó la relación entre Zaira y Pieres: "En su momento, él intentó despegarla un poco del tema de los viajes. Para ella, el negocio está ahí porque acá no hay tanto trabajo para las modelos o al menos no tan bien pago. A él le empezó a molestar que viajara tanto y ella priorizó su profesión".
Con respecto a esta supuesta reconciliación, Méndez señaló: "Él parece que lo habría entendido". Además, remarcó que el polista atravesó un momento difícil tras la ruptura: “Estuvo realmente muy deprimido cuando ella lo dejó”.
En este nuevo intento por recomponer el vínculo, Pieres habría aceptado que Zaira no podrá acompañarlo de manera constante en sus compromisos, entendiendo que su carrera profesional requiere viajes y dedicación.