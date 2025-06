Fernanda Iglesias trató de "cínica" a Marcela Feudale y la panelista de LAM contestó picante: "No tengo..."

Embed

"¿Qué le dije yo? Se sumará a querer estar subida al tren, yo no tengo nada con Fernanda. No le voy a pegar por ningún lado porque no tengo ningún problema con ella", comenzó la panelista.

Y luego hizo mención a la situación de conflicto que vive Fernanda Iglesias con su ex marido Pablo Nieto, de quien se separó en 2023: "Me da mucha pena qu está otra vez en problemas con el marido, en serio".

Volviendo al tema que las enfrentó, Marcela Feudale en X, la panelista opinó: "Me gustaría que Fernanda haya hecho el mismo comentario cuando fueron los espectáculos de Olga, acá y allá. Uno habla en términos de cuidadano, nada más. No le entendí el comentario, en serio lo digo, fuera de joda".

"La Matanza está sucia y ahí no te quejas", le marcó el conductor. "En todos lados está sucio, yo no me quejo porque no vivo en La Matanza chicos", respondió Marcela.

"Fernanda no está pasando claramente un buen momento, ahí me solidarizo y me parece patético lo que hace Cinthia (Fernández)", observó Yanina Latorre.

fernanda iglesias cruzo a marcela feudale en x.jpg

Fernanda Iglesias contó detalles del tóxico vínculo con su ex marido Pablo Nieto

Fernanda Iglesias habló en el programa Sálvese quien pueda (América TV) tras el duro descargo que hizo contra, Pablo Nieto, y dio detalles de la situación que vive con su ex marido.

"Tenemos buena relación, pero si él se manda alguna de estas yo me enojo bastante, porque vengo acumulando el enojo. Entonces tiene que estar todo perfecto", aseguró la periodista.

"Tu catarsis es pública porque lo hacés en tus redes", le comentó la cronista Agustina Binotti. Y Fernanda Iglesias aseguró: "Sí, lo hice público, sí. Tuve ganas. Ya está lo hice público, porque también es una manera de que a él le joda".

"Yo no soy la loca, yo traté de reconstruir mi vida como pude. Cuando me separé fue como si me tiraran de un avión. Quedé ahí flotando y como pude me agarré de un paracaídas. Eso no es ser loca, eso es hacer lo que uno puede", se defendió la periodisa.

Al ser consultada por la postura de Cinthia Fernández, quien la cruzó en medio del conflicto con Pablo Nieto, fue categórica: "Cinthia Fernández se equivocó, porque no sabía que el voucher ese era gratis. Averiguá mejor, si vas a defender a la gente".

Consultada por la razón de dónde vendría el odio de Cinthia contra ella, Fernanda señaló: "Y... porque yo le arruiné todo el cuentito de hadas con Roberto Castillo. Viste cuando viene alguien y te tira una bomba y te dice 'el príncipe azul en realidad es un estafador de guante blanco'. Se te cae el cuento", disparó la comunicadora.