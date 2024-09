Yuyito González se le plantó a Susana Giménez por la entrevista a Javier Milei: "No necesito que..."

"De intimidades no vamos hablar. La nota sería realmente al presidente de la Nación", indicó la actriz. Y añadió con firmeza: "Ahora no voy a ir al programa de la Su, si nos ven juntos en un programa de televisión va a tener que ser en este".

"Para el programa de Susana llevar al presidente sería un golazo", remarcó Yuyito. Y dejó en claro: "Yo no necesito que opine Susana ni nadie de la relación ni que me vean".

"Nosotros tenemos una característica muy linda y siempre conversamos todo. Nosotros no necesitamos sobre acturar de novios por eso donde vamos, vamos súper discretos. Cuando lo acompaño a las charlas casi ni se me ve, voy y vengo como la novia de Javier, en el rol real", fundamentó la conductora sobre el perfil bajo que intentan mantener el vínculo con el presidente.

"No necesitamos sobre actuar ni demostrar nada. No me gusta hablar de nuestras intimidades, yo cuento acá lo lindo, lo social, el amor, que son lindas de compartir", continuó Yuyito González.

Y cerró con firmeza: "La nota(de Susana) es al presidente de la Nación y yo lo puedo ver desde mi casa u Olivos, no es necesario que yo vaya".

Fátima Florez apuntó sin filtro contra Yuyito González: "Se dedicó a eso toda la vida"

En los Premios Martín Fierro 2024, el panelista Guido Záffora habló con Fátima Florez, quien hizo un duro comentario sobre Yuyito González, la actual pareja de su ex, el presidente Javier Milei, y este martes en Intrusos, América Tv, se conocieron sus dichos.

En la nota, Záffora le consultó a la imitadora por la confirmación de la relación del jefe de Estado con la conductora. "No me afectó para nada, yo ya no tengo nada que ver", afirmó la comediante.

Luego, el panelista le recordó la entrevista que Yuyito le había hecho a Milei el año pasado en Empezar el día, Ciudad Magazine, donde la rubia había sido acusada de que coquetear abiertamente con el economista.

Inmediatamente, Fátima dio su parecer sobre esa famosa entrevista y fue contundente: “Por ahí hay gente que se dedicó a eso toda la vida. A tocar”.

Por último le preguntó si era verdad que Milei la había bloqueado. "Ay no chicos, por favor, Milei no me bloqueó. Es una locura. Desmiento categóricamente. Fake news", le respondió.