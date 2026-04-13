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ALARMA EN LA SCALONETA

Uno por uno: cómo está la enfermería de la Selección Argentina y quiénes llegan al Mundial

Entre lesiones que encienden alarmas y recuperaciones clave, la Selección argentina sigue de cerca la evolución de varios jugadores a dos meses de la Copa del Mundo.

Uno por uno: cómo está la enfermería de la Selección Argentina y quiénes llegan al Mundial

A dos meses del Mundial, la Selección Argentina atraviesa un momento de preocupación marcado por distintas lesiones que afectan a varios futbolistas clave. La reciente dolencia de Cristian “Cuti” Romero encendió todas las alarmas, pero no es el único integrante de la Scaloneta que sigue de cerca su evolución física.

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Cuál es la situación de Cuti Romero y por qué preocupa tanto

El defensor sufrió una lesión en el ligamento lateral de la pierna derecha durante la derrota de Tottenham ante Sunderland. La buena noticia es que no deberá ser operado, aunque los tiempos de recuperación —entre cinco y siete semanas— lo dejan en una situación límite: llegaría al Mundial sin rodaje competitivo.

Por su importancia dentro del equipo, su caso es el que más inquieta al cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni.

Qué pasa con Dibu Martínez y Lautaro Martínez

El arquero Emiliano “Dibu” Martínez también generó preocupación reciente. Durante el calentamiento previo al partido entre Aston Villa y Nottingham Forest, sintió una sobrecarga en el gemelo que lo dejó fuera del encuentro. De todos modos, no sería una lesión de gravedad pensando en la Copa del Mundo.

Distinto es el panorama de Lautaro Martínez, que arrastra problemas físicos desde hace semanas. El delantero de Inter se había desgarrado el sóleo de la pierna izquierda el 18 de febrero, volvió tras 45 días con un doblete ante Roma, pero en ese mismo partido sufrió una leve distensión en la misma zona.

Esta seguidilla de molestias le impidió tener continuidad, en un contexto en el que además Argentina ya perdió a una alternativa en ataque: Joaquín Panichelli sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha en la última fecha FIFA.

Hay buenas noticias para la Selección Argentina

No todo es negativo. Mientras algunos futbolistas están entre algodones, otros comienzan a reaparecer y le dan aire al entrenador.

Gonzalo Montiel ya volvió a jugar en River tras superar un desgarro y se perfila como una opción para el Mundial. En la misma línea, Leonardo Balerdi se reincorporó en Olympique de Marsella, luego de perderse la última fecha FIFA.

Otro caso importante es el de Giovani Lo Celso. El mediocampista, que busca meterse en la lista tras haberse perdido Qatar 2022, sumó minutos en Betis y dejó atrás una molestia muscular que lo tuvo dos meses fuera.

A su vez, Lisandro Martínez transita la etapa final de recuperación de su lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Si bien no jugó ante Leeds, ya se entrena a la par de sus compañeros en Manchester United, lo que marca un avance clave.

Con este panorama, la Selección Argentina vive días de incertidumbre, donde cada parte médico se sigue con atención. El objetivo es claro: llegar al Mundial con la mayor cantidad de piezas en condiciones, en un contexto donde las lesiones pueden cambiar cualquier planificación.

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