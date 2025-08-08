En vivo Radio La Red
Bizcochuelo casero sin TACC: el secreto para lograr que la base de tus tortas sea perfecta

El bizcochuelo es un clásico de la pastelería, pero no todos saben que se puede hacer sin gluten y con una textura igual de suave que la receta tradicional. Este paso a paso te permitirá lograrlo en casa con ingredientes simples.

En el mundo de la pastelería, pocas preparaciones son tan versátiles como el bizcochuelo. Es la base de tortas, postres y meriendas, y aunque la receta tradicional lleva harina de trigo, existe una versión sin TACC que permite que personas con celiaquía o sensibilidad al gluten puedan disfrutarlo sin problemas. La clave está en la elección de harinas aptas y en respetar ciertos pasos para lograr una miga aireada y suave.

image

El bizcochuelo sin TACC no tiene por qué ser seco o apelmazado. La combinación justa de féculas y almidones permite obtener un resultado muy similar al original, sin perder sabor ni textura. Además, es una preparación sencilla que no requiere de equipamiento especial, lo que lo hace ideal para preparar en casa y adaptar a distintos rellenos o coberturas.

Ingredientes para un bizcochuelo sin TACC (molde de 24 cm)

  • 4 huevos

  • 200 g de azúcar

  • 200 g de premezcla sin TACC (comercial, certificada)

  • 1 cucharadita de polvo para hornear sin TACC

  • 100 cc de leche o agua (opcional, para ajustar textura)

  • 1 cucharadita de esencia de vainilla

Paso a paso para hacer un bizcochuelo sin TACC

  • Preparar el molde: Enmantecar y enharinar con premezcla apta un molde de 24 cm de diámetro. Precalentar el horno a 170°C.

  • Batir los huevos con el azúcar: Colocar ambos ingredientes en un bol grande y batir con batidora eléctrica a velocidad alta durante 8 a 10 minutos, hasta que la mezcla esté espesa, clara y forme un “cinta” al caer.

  • Incorporar los ingredientes secos: Tamizar la premezcla con el polvo para hornear y agregarla en tres partes, mezclando de manera envolvente con una espátula para no perder aire.

  • Aromatizar: Añadir la esencia de vainilla y, si la mezcla está muy densa, incorporar la leche o el agua de a poco para suavizar.

  • Hornear: Volcar la preparación en el molde y llevar al horno por 35 a 40 minutos, o hasta que al insertar un palillo salga limpio.

  • Enfriar y desmoldar: Dejar reposar 10 minutos antes de desmoldar sobre una rejilla.

Tips para un bizcochuelo sin TACC esponjoso

  • Usar huevos a temperatura ambiente ayuda a lograr un mejor batido.

  • No abrir el horno durante los primeros 30 minutos de cocción para evitar que se baje.

  • La premezcla debe estar certificada sin TACC para garantizar que sea apta.

  • Si se desea un sabor más intenso, se puede reemplazar parte del líquido por jugo de cítricos o agregar ralladura de limón o naranja.

Variantes y usos

Este bizcochuelo se puede cortar al medio y rellenar con dulce de leche, crema chantilly o mousse de frutas. También puede transformarse en la base de una torta de cumpleaños o en capas para un postre más elaborado, como una torta rogel sin gluten.

Lo más importante es que, además de ser apto para personas con celiaquía, es una receta fácil de hacer y económica, ideal para reuniones familiares o para disfrutar en la merienda. Prepararlo en casa asegura frescura, sabor y la tranquilidad de saber exactamente qué ingredientes contiene.

Con este paso a paso y los consejos para lograr la mejor textura, el bizcochuelo sin TACC puede convertirse en un nuevo clásico de la cocina casera, demostrando que comer sin gluten no significa renunciar al placer de un buen postre.

