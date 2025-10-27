Cómo lograr croquetas de arroz crujientes por fuera y suaves por dentro

Para una versión más ligera, también se pueden cocinar en horno precalentado a 200°C durante unos 15 a 20 minutos, girándolas a la mitad del tiempo para que queden doradas por todos lados.

Presentación y acompañamientos

Las croquetas de arroz se sirven calientes, recién fritas o horneadas, acompañadas de salsas a gusto, como mayonesa, salsa de tomate casera o chimichurri. También pueden acompañarse con ensaladas frescas, convirtiéndolas en un plato completo para la mesa familiar.

Claves para que siempre salgan perfectas

Usar arroz frío ayuda a que las croquetas mantengan su forma.

Incorporar queso rallado aporta cremosidad y sabor.

Pan rallado y fritura a temperatura adecuada garantizan un exterior crujiente sin quemarlas.

Las croquetas de arroz caseras son un ejemplo de cómo un ingrediente básico puede transformarse en un plato destacado, práctico y sabroso. Su popularidad se mantiene gracias a la versatilidad, ya que permite incorporar diferentes sabores, quesos o hierbas, adaptándose a todos los gustos. Además, son una excelente alternativa para aprovechar sobras y disfrutar de un snack o acompañamiento casero, rendidor y delicioso.