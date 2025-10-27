En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Recetas
RECETA

Cómo lograr croquetas de arroz crujientes por fuera y suaves por dentro

Las croquetas de arroz son un plato versátil y económico que se prepara con ingredientes simples y rinde para varias porciones. Crujientes por fuera y cremosas por dentro, se convirtieron en un clásico de la cocina casera argentina y perfecta opción para aprovechar arroz cocido del día anterior.

Cómo lograr croquetas de arroz crujientes por fuera y suaves por dentro

Las croquetas de arroz caseras son un ejemplo de cómo un plato sencillo puede convertirse en un favorito de la cocina familiar. Su éxito radica en la combinación de textura y sabor: un exterior dorado y crocante, con un interior suave y cremoso. Además, permiten aprovechar el arroz cocido que haya sobrado de otras comidas, convirtiéndolas en una opción práctica y económica.

Leé también Boniato relleno de carne: la receta casera que cambia la cena para siempre
boniato relleno de carne: la receta casera que cambia la cena para siempre
image

Ingredientes necesarios para preparar croquetas de arroz

  • 2 tazas de arroz cocido (preferentemente frío)

  • 1 taza de queso rallado (puede ser parmesano, mozzarella o un mix)

  • 1 huevo grande

  • 2 cucharadas de harina de trigo

  • Sal y pimienta al gusto

  • Pan rallado para rebozar

  • Aceite para freír

Opcionalmente, se pueden agregar hierbas frescas o secas, como perejil o albahaca, para un sabor más aromático.

Preparación de la mezcla

  • En un bowl grande, se combina el arroz cocido con el huevo, la harina y el queso rallado.

  • Se mezcla bien hasta formar una masa homogénea, que pueda moldearse con las manos.

  • Se ajusta de sal y pimienta según el gusto, y si se desea, se incorporan hierbas frescas picadas.

Armado de las croquetas

Con la mezcla lista, se toman pequeñas porciones y se moldean en forma de bolitas o cilindros, según la preferencia. Luego, se pasan por pan rallado para asegurar un recubrimiento uniforme que se dorará durante la cocción.

Cocción de las croquetas

El paso final es la fritura, que puede hacerse en sartén con suficiente aceite caliente. Se colocan las croquetas con cuidado y se fríen a fuego medio, girándolas para que se doren de manera uniforme. Cada lado debe cocinarse aproximadamente 3 a 4 minutos o hasta que adquieran un color dorado intenso.

Para una versión más ligera, también se pueden cocinar en horno precalentado a 200°C durante unos 15 a 20 minutos, girándolas a la mitad del tiempo para que queden doradas por todos lados.

Presentación y acompañamientos

Las croquetas de arroz se sirven calientes, recién fritas o horneadas, acompañadas de salsas a gusto, como mayonesa, salsa de tomate casera o chimichurri. También pueden acompañarse con ensaladas frescas, convirtiéndolas en un plato completo para la mesa familiar.

Claves para que siempre salgan perfectas

  • Usar arroz frío ayuda a que las croquetas mantengan su forma.

  • Incorporar queso rallado aporta cremosidad y sabor.

  • Pan rallado y fritura a temperatura adecuada garantizan un exterior crujiente sin quemarlas.

Las croquetas de arroz caseras son un ejemplo de cómo un ingrediente básico puede transformarse en un plato destacado, práctico y sabroso. Su popularidad se mantiene gracias a la versatilidad, ya que permite incorporar diferentes sabores, quesos o hierbas, adaptándose a todos los gustos. Además, son una excelente alternativa para aprovechar sobras y disfrutar de un snack o acompañamiento casero, rendidor y delicioso.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Recetas
Notas relacionadas
Receta de la abuela: el secreto que pocos cuentan para hacer dulce de leche en casa
Pan de atún sin harina: la receta fácil, rápida y saludable que va a cambiar todas tus comidas
Cómo lograr bizcochitos de grasa perfectos: la receta de la abuela que no falla

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar