Paula Chaves se defendió de las duras críticas por su extraño árbol de Navidad

En sus historias, Chaves remarcó: “Vi las luces y dije, voy a ir a lo simple. Yo no fui a buscar el Golden, yo fui a buscar al perrito callejero en el fondo. Es una obra de arte, es aesthetic”. Con esa comparación, la conductora dejó claro que, más allá de las críticas, su elección tuvo que ver con la practicidad y con una mirada personal sobre la decoración. Aunque el árbol no logró conquistar a todos, ella defendió su decisión con humor y sin perder la calma, consciente de que en redes sociales cada detalle se analiza, se celebra o se juzga.

image

¿Paula Chaves le pegó a Nara Ferragut por su fanatismo por Johnny Depp?

El actor Johnny Depp visitó la Argentina para presentar Modigliani, tres días en Montparnasse, su segunda película como director, y se fotografió con varias figuras de la farándula, entre ellas Wanda Nara.

Sin embargo, quien también consiguió una postal con el reconocido actor de Hollywood fue Nara Ferragut, aunque ese gesto generó fuertes cuestionamientos por parte de Paula Chaves y Evelyn Botto.

“Fue un desquicio la gente. La vi a Nara Ferragut que quiso sacarse una foto a costo de todo. La corrían de la seguridad y ella estaba así. Yo no me expondría así para sacarme una foto”, dijo Evelyn al aire en el ciclo de streaming Tapados de laburo (Olga).

A eso se sumó Paula Chaves, quien siguió en la misma línea: “Me da vergüenza. Está el video donde te estás desesperando ir al lado de Johnny Depp. Ir a pedirle una foto me da vergüenza, me muero”.

Ambas coincidieron en una crítica filosa hacia Ferragut por haber buscado una foto con el actor, y la respuesta de la periodista no tardó en llegar mediante un picante video que compartió en sus redes.