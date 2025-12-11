Paula Chaves se defendió de las duras críticas por su extraño árbol de Navidad
La modelo y conductora, Paula Chaves, explicó qué motivó su elección a la hora de comprar un árbol de Navidad tan particular.
11 dic 2025, 13:05
Paula Chaves se defendió de las duras críticas por su extraño árbol de Navidad
El 8 de diciembre, como marca la tradición navideña, muchas personas armaron el arbolito de Navidad, aunque algunos famosos se adelantaron a la tradición y lo compartieron en sus redes sociales. Entre ellos estuvo Paula Chaves, quien mostró su árbol de este año y rápidamente generó opiniones encontradas.
En ese intercambio tan habitual entre los seguidores, el público volvió a tomar el rol de jurado improvisado y no dudó en expresar sus preferencias. La modelo terminó recibiendo varias críticas, incluso de parte de sus compañeros de Tapados de laburo (Olga), quienes se rieron y comentaron su elección con humor.
En medio de ese ida y vuelta, Chaves decidió explicar por qué su árbol de Navidad lucía diferente al que venía usando en años anteriores. Su decisión estética llamó la atención desde el primer momento: se trataba de un modelo poco tradicional, con adornos vistosos y luces ya integradas, formando parte del cierre de unas ramas igualmente llamativas. Era, literalmente, un árbol difícil de describir sin mencionar su estilo particular y su apariencia fuera de lo común.
La modelo contó que, después de mudarse, le resultó imposible encontrar la caja donde guardaba el arbolito de todos los años. Ese detalle, que podría parecer menor, terminó siendo decisivo. Ante la falta de tiempo y la necesidad de resolver la situación rápidamente, abandonó la búsqueda y optó por una alternativa sencilla y accesible, aunque muy distinta a lo que suele mostrar.
En sus historias, Chaves remarcó: “Vi las luces y dije, voy a ir a lo simple. Yo no fui a buscar el Golden, yo fui a buscar al perrito callejero en el fondo. Es una obra de arte, es aesthetic”. Con esa comparación, la conductora dejó claro que, más allá de las críticas, su elección tuvo que ver con la practicidad y con una mirada personal sobre la decoración. Aunque el árbol no logró conquistar a todos, ella defendió su decisión con humor y sin perder la calma, consciente de que en redes sociales cada detalle se analiza, se celebra o se juzga.
¿Paula Chaves le pegó a Nara Ferragut por su fanatismo por Johnny Depp?
El actor Johnny Depp visitó la Argentina para presentar Modigliani, tres días en Montparnasse, su segunda película como director, y se fotografió con varias figuras de la farándula, entre ellas Wanda Nara.
Sin embargo, quien también consiguió una postal con el reconocido actor de Hollywood fue Nara Ferragut, aunque ese gesto generó fuertes cuestionamientos por parte de Paula Chaves y Evelyn Botto.
“Fue un desquicio la gente. La vi a Nara Ferragut que quiso sacarse una foto a costo de todo. La corrían de la seguridad y ella estaba así. Yo no me expondría así para sacarme una foto”, dijo Evelyn al aire en el ciclo de streaming Tapados de laburo (Olga).
A eso se sumó Paula Chaves, quien siguió en la misma línea: “Me da vergüenza. Está el video donde te estás desesperando ir al lado de Johnny Depp. Ir a pedirle una foto me da vergüenza, me muero”.
Ambas coincidieron en una crítica filosa hacia Ferragut por haber buscado una foto con el actor, y la respuesta de la periodista no tardó en llegar mediante un picante video que compartió en sus redes.