Cuánto cuesta el pan dulce que hace Maru Botana en siete pasos para Navidad 2025

Y por el otro lado, Maru ofrece el tan de moda Pan dulce con chocolate, repleto de trozos de chocolate tanto internamente como en la cobertura, que para ella es el verdaderamente tradicional pan dulce.

Para Botana, su pan dulce es una obra hecha a puro amor, con técnica artesanal y una fórmula que ya reveló más de una vez. Pero para los fanáticos, lo que realmente lo convierte en un producto irresistible es el sello personal de la pastelera.

Asimismo, además de su pan dulce estrella, ofrece un menú festivo y una variedad de clásicos dulces como torta Balcarce, cheesecake, lemon pie, rogel y chocotorta, pensados para lucirse en la mesa navideña.

Pan dulce de Maru Botana

Cómo es la receta en 7 pasos del Pan dulce casero de Maru Botana

Está claro que el pan dulce es un postre que no puede faltar en las mesas navideñas. Y la versión casera de Maru Botana se ha convertido en un verdadero clásico que si bien los vende en sus negocios de repostería, lo cierto es que desde hace años la famosa pastelera comparte anualmente los secretos de su recetas para lograr la más esponjosa y rica preparación para disfrutar en familia. La receta en cuestión incluye ralladura de limón, agua de azahar y chocolate picado.

Según la propia Maru, la clave fundamental está en no apurarse. Es vital respetar los tiempos de fermentación para lograr una miga aireada y suave. Así como también es importante no arrebatar la cocción, por lo que recomienda hornear la preparación a temperatura moderada, sin abrir el horno, para que la masa leve en forma pareja.

Para el fermento, Botana indica que se precisan 50 gramos de levadura fresca, 1 cucharada de azúcar y 110 mililitros de leche tibia. Mientras que para lograr una exquisita masa, la receta de la famosa cocinera lleva: 100 gramos de manteca blanda, 200 gramos de azúcar, 4 huevos, ralladura de limón, unas gotas de agua de azahar, 1/2 cucharada de coñac, 1 cucharada de extracto de malta, 220 mililitros de leche tibia, 850 gramos de harina 0000 y 350 gramos de chocolate picado.

Maru Botana pan dulce

Para preparar el fermento, indica disolver la levadura fresca con el azúcar y la leche tibia; y dejar reposar unos minutos hasta que espume. Mientras que para la masa, hay que batir en un bowl la manteca con el azúcar y los huevos, para luego agregar la ralladura de limón, el agua de azahar, el coñac y el extracto de malta.

Una vez hecha la masa, se debe incorporar el fermento y la leche tibia, para luego agregar la harina de a poco hasta que se forme una masa suave. Tras ello, se deben sumar los trozos de chocolate y hay que mezclar para que el chocolate se distribuya de manera uniforme.

Luego se divide la masa en dos moldes de 1 kilo cada uno y hay que dejar levar hasta que duplique su volumen. El próximo paso es hornear la preparación a 170° durante 45 minutos, sin abrir el horno.

Por último, con un palito se pincha el pan dulce para comprobar el estado de la cocción. Por último, dejar enfriar antes de desmoldar.