Lola Bezerra reveló la peor traición de Nora Colosimo, mamá de Wanda, a su madre: "La vi sufrir"

Y detalló del vínculo de su madre con ese hombre: "Más o menos un año salió con él, había cosas que no le cerraban porque era medio tacaneo y mi mamá lo tenía que buscar en el auto. Tengo la mejor con Wanda y con Zaira pero estoy contando esto porque la vi sufrir a mi mamá".

"Con Wanda no hablé, tengo la mejor, solo estoy contando lo que pasó con mi mamá", dejó en claro Bezerra separando las cosas.

"Tienen como un grupo de solos y solas y para mí se conocieron ahí. A mi mamá la limpiaron, perdió los amigos, me da pena", dijo con dolor Lola sobre la situación que vivió su madre con su ahora ex amiga y cómo fue apartada del grupo de personas con las que salía a divertirse.

"Lo que más le dolió era su relación con Nora porque la consideraba una amiga. Ella se dio cuenta que él necesitaba un Uber más que una mujer. Mi mamá es un amor nunca le haría eso a una amiga. Me da pena mi mamá", finalizó Lola Bezerra.

lola bezerra intrusos

¿Peleadas? El inesperado gesto de Wanda Nara con su madre Nora Colosimo

Wanda Nara desató polémica y generó especulaciones tras un comentario desde las redes sociales dirigido a su madre, Nora Colosimo, en medio de una distancia que se mantenía entre ellas desde hace meses.

El rumor de distancia entre las dos incluso creció la especulación cuando Andrés Nara se encargó de manera constante del cuidado de los nietos durante la ausencia de su hija en Argentina, abocada a proyectos laborales y largos viajes.

Sin embargo, todo parece estar revirtiéndose y, poco a poco, el vínculo comienza a sanar. Así quedó demostrado en Instagram, cuando Wanda Nara le comentó de manera enfática a su mamá una foto posando en Italia en un paisaje soñado: "Volveeeeeee", escribió junto a un corazón, descartando cualquier tipo de conflicto entre las dos.