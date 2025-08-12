A24.com

Fuerte reacción de Romina Uhrig tras la acusación íntima de la supuesta amante de L-Gante

Después de que Miguelina Fredes asegurase que tiene un video hot junto a L-Gante y Romina Uhrig, la ex Gran Hermano hizo un contundente descargo sobre el tema. Mirá.

12 ago 2025, 10:41
El lunes por la noche estalló una verdadera bomba cuando Miguelina Fredes reapareció en la escena mediática para asegurar que supo mantener una suerte de romance con L-Gante mientras públicamente se mostraba con Wanda Nara, y sorprendió a todos afirmando haber hecho un trío con él y Romina Uhrig.

“Tenemos fotos en la casa de él. Foto no, perdón, video en la casa de él. Pero es un video íntimo. Eso ya es un video más picante, pero para adultos, digamos”, deslizó de movida en una entrevista con Sálvese Quien Pueda (América TV).

Al tiempo que detalló sobre aquel supuesto encuentro íntimo: “Fuimos a la casa de Elián. Wanda no fue a la casa, y entonces, entre baile, baile y qué sé yo, nos agarra de la manito a las dos. Y bueno, dije ‘esta es la mía, ¿por qué no probar esta fantasía?’ Así que probamos y después yo me doy cuenta y dije ‘es Romina’”, involucrando así a la exparticipante del reality de Telefe.

En este contexto, Urhig se volcó inmediatamente a sus redes sociales para cruzar a Miguelina y negar sus dichos. "Estaría bueno que antes de informar, se chequee mínimamente la información. Para no decir mentiras y no hablar por hablar", escribió evidentemente molesta.

Y acto seguido aclaró "Elián es mi amigo, y a la chica nunca la vi", sentenciando: "No sé quién es". Ante su negativa, este portal se contactó con Romina Urhig para ampliar sus escueto descargo si bien hasta el momento ha optado por el silencio.

IG Romina Uhrig - descargo

Quién es Miguelina Fredes, la modelo que asegura haber tenido un encuentro íntimo con L-Gante y Romina Uhrig

Miguelina Fredes Sarasola es una docente, modelo, actriz y creadora de contenido erótico, conocida en redes sociales como la "seño hot". Ha ganado notoriedad pública tras revelar detalles sobre una relación íntima con el cantante de cumbia Elián L-Gante Valenzuela.

Miguelina confesó que tuvo encuentros personales con el referente de la cumbia 420, incluyendo la existencia de un video íntimo grabado en la casa del cantante, que también involucraría a Romina Uhrig, una ex participante de Gran Hermano.

Miguelina Fredes - captura SQP

Fredes explicó que su vínculo comenzó hace unos tres años como una relación de amistad, que luego incluyó encuentros personales y sexuales, y mencionó además la participación de una tercera persona en un encuentro que definió como una fantasía cumplida.

Según ella, la relación se dio mientras L-Gante mantenía una relación cercana con Wanda Nara, y reconoció que había más personas involucradas en ese contexto.

En resumidas cuentas, Miguelina Fredes es una mujer que se hizo conocida tanto por su trabajo como docente y modelo, así como por vender contenido para adultos, y su relación con L-Gante ha trascendido por sus declaraciones y la divulgación de supuesto material privado íntimo que involucra al músico y a otras personas del mundo del espectáculo argentino.

     

 

