Fuerte reacción de Romina Uhrig tras la acusación íntima de la supuesta amante de L-Gante

Y acto seguido aclaró "Elián es mi amigo, y a la chica nunca la vi", sentenciando: "No sé quién es". Ante su negativa, este portal se contactó con Romina Urhig para ampliar sus escueto descargo si bien hasta el momento ha optado por el silencio.

Quién es Miguelina Fredes, la modelo que asegura haber tenido un encuentro íntimo con L-Gante y Romina Uhrig

Miguelina Fredes Sarasola es una docente, modelo, actriz y creadora de contenido erótico, conocida en redes sociales como la "seño hot". Ha ganado notoriedad pública tras revelar detalles sobre una relación íntima con el cantante de cumbia Elián L-Gante Valenzuela.

Miguelina confesó que tuvo encuentros personales con el referente de la cumbia 420, incluyendo la existencia de un video íntimo grabado en la casa del cantante, que también involucraría a Romina Uhrig, una ex participante de Gran Hermano.

Fredes explicó que su vínculo comenzó hace unos tres años como una relación de amistad, que luego incluyó encuentros personales y sexuales, y mencionó además la participación de una tercera persona en un encuentro que definió como una fantasía cumplida.

Según ella, la relación se dio mientras L-Gante mantenía una relación cercana con Wanda Nara, y reconoció que había más personas involucradas en ese contexto.

En resumidas cuentas, Miguelina Fredes es una mujer que se hizo conocida tanto por su trabajo como docente y modelo, así como por vender contenido para adultos, y su relación con L-Gante ha trascendido por sus declaraciones y la divulgación de supuesto material privado íntimo que involucra al músico y a otras personas del mundo del espectáculo argentino.