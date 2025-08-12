A24.com

Siguió los pasos de Wanda Nara: la China Suárez presumió su vestidor en Turquía

Como suele hacer Wanda Nara, la China Suárez mostró su vestidor en Turquía, donde vive con Mauro Icardi.

12 ago 2025, 18:03
wanda nara y china suarez
wanda nara y china suarez

En las últimas horas, la China Suárez sorprendió a sus seguidores al presumir su nuevo vestidor en la casa que comparte con Mauro Icardi en Turquía. Como suele hacer Wanda Nara, la ex Casi Ángeles mostró en sus redes sociales un rincón íntimo de la lujosa mansión ubicada en el exclusivo barrio Beikta, donde ambos iniciaron una nueva etapa juntos.

A través de sus historias de Instagram, la actriz publicó una selfie frente al espejo, en la que se la ve con el celular en mano y parte del vestidor de fondo. El espacio, amplio y elegante, cuenta con una isla central que aporta mayor funcionalidad y capacidad de guardado, rodeada de muebles modernos y detalles de diseño.

Por otro lado, el último fin de semana, sus hijos Rufina, Magnolia y Amancio regresaron a Buenos Aires acompañados por su abuela y la pareja de esta. Mientras tanto, la China permanece en Estambul junto al futbolista, disfrutando de su nueva vida en el extranjero y adaptándose a la rutina lejos de Argentina.

china suarez vestidor

Qué hace La China Suárez cuando Mauro Icardi entrena: la inesperada compañía

A pesar de las fuertes críticas y el escepticismo que rodeaba su relación con Mauro Icardi, lo cierto es que la China Suárez sigue consolidando su vínculo con el exmarido de Wanda Nara.

Ya completamente instalada en Estambul, la pareja estrenó nuevo hogar, al que poco a poco "van llegando los muebles", según compartieron en sus Instagram Stories. Tras haber pasado dos semanas acompañada por sus tres hijos, los chicos regresaron a Argentina junto a la madre de la actriz, por lo que Eugenia atraviesa sus días en compañía de sí misma.

Sucede que durante buena parte del día, Mauro Icardi debe cumplir con sus obligaciones deportivas en el Galatasaray, el equipo turco con el que tiene contrato vigente hasta julio de 2026. Por eso, desde el fin de semana pasado, la China pasa largas horas sola en su casa.

En este contexto, la exprotagonista de Casi Ángeles habría encontrado una compañía incondicional: el perro de Mauro. Según una reciente historia publicada por Eugenia Suárez, la mascota que llegó desde Francia permanece con ellos en Turquía, luego de que Icardi viajara a Buenos Aires para recuperarse de su lesión.

Aunque la China no hizo referencia directa al animal, compartió una storie en la que se ve la enorme pata del perro descansando sobre ella. En esa imagen, Eugenia lleva puesto un buzo con la figura de un león, símbolo del Galatasaray y emblema con el que Icardi se identifica frecuentemente, casi como un mensaje subliminal en medio del tenso vínculo que mantiene con su ex, Wanda Nara.

Por otro lado, Mauro e Eugenia aguardan el regreso de Rufina -la hija mayor de ella- quien tomó la decisión de mudarse con ellos y finalizar la primaria en una escuela internacional en Turquía. Actualmente, está disfrutando sus últimos días de vacaciones en Argentina junto a su padre, antes de comenzar las clases en Estambul en septiembre.

En cuanto a Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, aunque volvieron a Argentina porque el actor chileno no dio su consentimiento para que vivan en Turquía con su madre, sí autorizó que viajen periódicamente para reencontrarse con Eugenia.

IG China Suárez con el perro de Mauro Icardi en Turquía
China Suárez y Mauro Icardi con su perro en Estambul

     

 

