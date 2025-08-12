Siguió los pasos de Wanda Nara: la China Suárez presumió su vestidor en Turquía

Ya completamente instalada en Estambul, la pareja estrenó nuevo hogar, al que poco a poco "van llegando los muebles", según compartieron en sus Instagram Stories. Tras haber pasado dos semanas acompañada por sus tres hijos, los chicos regresaron a Argentina junto a la madre de la actriz, por lo que Eugenia atraviesa sus días en compañía de sí misma.

Sucede que durante buena parte del día, Mauro Icardi debe cumplir con sus obligaciones deportivas en el Galatasaray, el equipo turco con el que tiene contrato vigente hasta julio de 2026. Por eso, desde el fin de semana pasado, la China pasa largas horas sola en su casa.

En este contexto, la exprotagonista de Casi Ángeles habría encontrado una compañía incondicional: el perro de Mauro. Según una reciente historia publicada por Eugenia Suárez, la mascota que llegó desde Francia permanece con ellos en Turquía, luego de que Icardi viajara a Buenos Aires para recuperarse de su lesión.

Aunque la China no hizo referencia directa al animal, compartió una storie en la que se ve la enorme pata del perro descansando sobre ella. En esa imagen, Eugenia lleva puesto un buzo con la figura de un león, símbolo del Galatasaray y emblema con el que Icardi se identifica frecuentemente, casi como un mensaje subliminal en medio del tenso vínculo que mantiene con su ex, Wanda Nara.

Por otro lado, Mauro e Eugenia aguardan el regreso de Rufina -la hija mayor de ella- quien tomó la decisión de mudarse con ellos y finalizar la primaria en una escuela internacional en Turquía. Actualmente, está disfrutando sus últimos días de vacaciones en Argentina junto a su padre, antes de comenzar las clases en Estambul en septiembre.

En cuanto a Magnolia y Amancio, los hijos que la actriz tuvo con Benjamín Vicuña, aunque volvieron a Argentina porque el actor chileno no dio su consentimiento para que vivan en Turquía con su madre, sí autorizó que viajen periódicamente para reencontrarse con Eugenia.

IG China Suárez con el perro de Mauro Icardi en Turquía