El contundente gesto de L-Gante con Wanda Nara tras reconciliarse con Tamara Báez

lgante dejó de seguir a wanda

Revelaron el verdadero motivo de la reconciliación entre L-Gante y Tamara Báez

Luego de mostrarse muy cercanos y cariñosos en redes sociales durante un viaje de unos diez días por España e Italia, al regresar a Buenos Aires tanto Wanda Nara como L-Gante aseguraron que entre ellos “sólo hay una linda y divertida amistad”, una declaración que dejó a muchos con dudas por lo contradictorio que sonó.

Como si eso no bastara, poco después el referente de la cumbia 420 sorprendió al anunciar su reconciliación con Tamara Báez, su exnovia de la adolescencia y madre de su hija Jamaica. El anuncio generó aún más revuelo, especialmente porque hasta hace poco Tamara lo había denunciado públicamente por no cumplir con la cuota alimentaria correspondiente.

En ese contexto, este martes el programa Puro Show (El Trece) abordó el tema y sacó a la luz detalles poco conocidos sobre el regreso de Elián Valenzuela con su expareja. “L-Gante volvió por necesidad. Por la causa judicial que está avanzando en la que no puede salir del país. Esa causa tiene que ver con una deuda de alimentos”, explicó Matías Vázquez. Según el periodista, aunque el monto de la deuda -unos 20 mil dólares- no sería elevado para el cantante, “le genera un dolor de cabeza”. Además, agregó que “esta deuda se suma a otras situaciones donde Tamara está involucrada defendiendo al artista y que generan problemas con la justicia”.

“El entorno lo que dice es que L-Gante volvió para que le perdone la deuda y para que le permita salir del país”, sostuvo el conductor. Cabe destacar que esta inesperada reconciliación entre Elián L-Gante Valenzuela y Tamara Báez fue confirmada por ambos a través de sus redes sociales, dejando en claro que volvieron a apostar por su vínculo.

Es importante recordar que apenas tres semanas atrás, Tamara se mostraba feliz y enamorada junto a Thiago Martínez, su pareja desde hacía más de un año, mientras disfrutaban unas vacaciones en República Dominicana con Jamaica. Sin embargo, tras ese viaje, eliminaron todas las fotos juntos y Tamara aparentemente decidió darle otra oportunidad al padre de su hija. “Volvieron de ese viaje y algo sucedió. Tamara no es muy de contar estas cosas”, comentó Pochi.

En ese momento, Matías Vázquez sumó un dato más que genera polémica sobre esta reconciliación entre el cantante y su expareja. “La familia de Tamara le dice ‘vos te estás metiendo en una con L-Gante que después va a generarte dolor’”, concluyó el periodista.