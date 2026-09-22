Inesperado cruce entre Sol Abraham y Mica Viciconte: la fuerte acusación de la ganadora de Gran Hermano

La respuesta de Sol Abraham no tardó en llegar. La joven defendió el resultado que obtuvo en el reality y utilizó su victoria como argumento frente a los cuestionamientos que estaba recibiendo. “Por algo gané, tengo mucha gente que me banca”, afirmó la campeona.

A partir de ese momento, el intercambio adquirió un tono todavía más intenso. Sol decidió responderle a Mica Viciconte haciendo referencia a su propia trayectoria en realities y recordó las fuertes discusiones que la conductora protagonizó durante su paso por Combate y Bailando por un sueño. “No sé vos cuando te peleabas así, de una manera fuerte, en los realities, peleas más intensas”, manifestó entonces Abraham.

La ganadora de Gran Hermano también mencionó videos que, según relató, algunos de sus seguidores le habían compartido. “Hay muchos que me compartían videos que se hacían los amor y paz y golpeaban al novio”, señaló, generando todavía más tensión durante la charla.

Cuál fue la picante respuesta de Sol Abraham ante los planteos de Mica Viciconte sobre su estadía en la casa de Gran Hermano

Frente a los cuestionamientos de Mica sobre su comportamiento dentro de la casa, Sol Abraham fue categórica al rechazar que su actitud pudiera ser considerada agresiva. “No soy agresiva. Me parece agresivo tergiversar lo que dice una persona para tildarla de agresiva”, sostuvo.

Lejos de retroceder en su postura, explicó además que, desde su perspectiva, nunca se involucró con cuestiones personales de sus compañeros y que sus respuestas estuvieron vinculadas con situaciones puntuales que atravesó durante la competencia.

“Yo no me metí con la parte humana de nadie y cuando respondí fue porque me hicieron algo puntual. Si te metés con lo humano, tenés que bancarte el vuelto”, agregó la joven.

Finalmente, cuando le preguntaron si consideraba que ella también podía provocar a otros participantes, Abraham explicó cuál fue su estrategia dentro del reality y marcó una diferencia entre las distintas formas de enfrentarse en el juego. “En Gran Hermano es válido todo salvo el contacto físico. Yo jugaba sin golpes bajos”, aseguró.

Por último, cerró con una aclaración sobre los momentos en los que decidió responder a sus compañeros: “Sí respondía a golpes bajos o donde me querían hacer quedar mal. Hay chicas a las que nunca les hice nada”.

De esta manera, Sol Abraham sostuvo su postura frente a las críticas de Mica Viciconte y defendió las decisiones que tomó durante su participación en Gran Hermano, mientras el fuerte intercambio entre ambas quedó registrado y generó repercusión en las redes sociales.