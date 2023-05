 Diego Leuco reveló sus adicciones y sorprendió a todos

“Me pasó que empecé a entrenar, pero se me volvió una adicción medio tóxica. Entrenaba dos, tres horas por día, pesaba la comida. Estuve así como un año. Me sirvió porque después aprendí a relajarme. Fue un año en el que por primera vez sentí que podía perder el control sobre algo, como que algo tomaba mis decisiones por mí", sumó.

Sobre su actualidad, dijo: “últimamente el cigarrillo es lo que más me jode, porque arranque de grande. Creo que es un cigarrillo más por ansiedad. Fumo cuando no tengo nada que hacer. Cuando me mudé solo apareció el ‘puchito de estar solo’ y ese es el que hoy más me cuesta soltar. Hay momentos en los que no tengo límites”.

"Pocas veces es el cigarrillo de placer, la mayoría de las veces es la sensación de estar haciendo algo. Seriamente una vez dije 'hasta acá'. Dejé dos o tres meses y después volví. ¿Quiero dejar? Sí. ¿Estoy desesperado por dejar? Evidentemente no. Descubrí que no estoy convencido de dejarlo", indicó.

Diego Leuco habló de la presión del rating en Noche al Dente: "Yo la pase mal"

Este viernes, Fernando Dente cumplió su primer semana en América TV con Noche al Dente, y el flamante conductor recibió la visita de Diego Leuco, quien entre otros temas habló de su salida de Telenoche y de cómo la cultura del minuto a minuto lo marcó.

"Fue una decisión que sabia que iba a tomar. Quería transformar las prioridades de mi trabajo que no eran las que tenia en mi vida", dijo sobre el paso al costado que dio en la tevé para dedicarse de lleno al streaming.

"Me quiero tirar a la producción, el entretenimiento, y cuando siento que aporté todo lo que podía aportar trato de dar un paso al costado por mi y por el producto", sumó.

Luego, reconoció que "tuve una época de mucha adicción al rating, no está bien, no se lo recomiendo a nadie. Obvio que quiero medir más que la competencia, que la gente nos mire, pero en la tele hay una relación insana del minuto a minuto", confesó.

"Yo hice televisión diaria con el minuto a minuto, donde creemos que ese número es el reflejo inmediato de si el programa esta bueno o no pero no es así. Yo la pase mal, de verdad", cerró sincero en Noche al Dente.