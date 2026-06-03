La inesperada confesión de Sofi Martínez sobre su romance con Diego Leuco: "Ganas de..."

Contó además que el final se dio a través de un cruce de mails y explicó qué es lo que más extraña de aquel día que mantenían y la importancia que tenía Leuco en sus consejos profesionales en base a su experiencia.

"A mí lo que me pasa con él es que a veces siento las ganas de escribirle en lo labora por ejemplo. A veces tengo la duda de qué hacer con determinado trabajo y él me conoce a mí muy bien y conocía el medio mejor todavía. Yo me apoyaba mucho en él en esas cosas", se sinceró Sofi Martínez.

Y agregó sobre la ausencia de esa palabra de él en cuanto a lo laboral que extraña: "Creo que no estamos listos para ser amigos. Yo puedo salir con alguien o estar muy bien con alguien, estoy llena de amigos, pero esa persona con ese backround, ese consejo puntual que tanto me daba desde el conocimiento, por ahí me quedé un poco renga durante este tiempo y le escribiría".

"¿Te pasó de escribir y borrar?", le preguntó Nacho Elizalde. A lo que ella respondió con firmeza en las decisiones que toma en su vida: "No", cerró.

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Sofía Martínez habló del vínculo con Juan Cruz Costabel de Agapornis en medio del rumor de romance

Sofía Martínez habló sin vueltas sobre su vínculo con Juan Cruz Costabel de Agapornis y en una nota con el programa Intrusos (América Tv) aclaró cuál es su situación actual.

La periodista deportiva fue directa al referirse a los rumores que circularon en los últimos días que la relacionaban con el integrante de la conocida banda de cumbia.

“Escuché la noticia, no es verdad. Lo conozco a Juan Cruz. Es un amor, pero me parece que lo que dijeron fue mucho más elevado que lo que es”, comentó Sofi Martínez.

En ese sentido, contó detalles del vínculo cotidiano que mantiene con el músico de Agapornis, lo que habría alimentado las versiones. “Sí, me fui a Córdoba y él se quedó con mi perro”, comentó.

Ese gesto de confianza fue uno de los puntos que despertó sospechas sobre un posible romance. “Estoy muy tranquila. Soltera. Muy bien. Muy abocada al trabajo. ¿Conociendo? Puede ser porque estoy soltera”, cerró sobre su presente sentimental.