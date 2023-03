Diego Leuco habló de la presión del rating en Noche al Dente: "Yo la pase mal"

"Me quiero tirar a la producción, el entretenimiento, y cuando siento que aporté todo lo que podía aportar trato de dar un paso al costado por mi y por el producto", sumó.

Luego, reconoció que "tuve una época de mucha adicción al rating, no está bien, no se lo recomiendo a nadie. Obvio que quiero medir más que la competencia, que la gente nos mire, pero en la tele hay una relación insana del minuto a minuto", confesó.

"Yo hice televisión diaria con el minuto a minuto, donde creemos que ese número es el reflejo inmediato de si el programa esta bueno o no pero no es así. Yo la pase mal, de verdad", cerró sincero en Noche al Dente.

"Fui a dar una charla de política a un cumpleaños"



"Me quise despegar del periodismo tradicional"



"Fui muy adicto al rating"



En su primer programa de Noche al Dente, Fer Dente derribó uno de los mitos más famosos de Martín Bossi

Este lunes, Fer Dente debutó en la pantalla de América TV con Noche al Dente, la nueva propuesta que con invitados especiales, música, humor y actualidad, promete entretenimiento para toda la familia, y en el primer programa el invitado estrella fue Martín Bossi.

Para comenzar la entrevista, Dente fue "al hueso": "Hay dos mitos en la televisión, uno es que Juana Repetto es hija de Darín, y otra es que vos y Fede Hoppe son más que amigos, contanos de esa relación", disparó.

Entre risas, el talentoso artista respondió que "Fede es de los pocos amigos que tengo en el medio, soy muy buen amigo y soy muy fiel en la amistad, nos cruzamos en 2004, nos empezamos a incluir en la familia del otro, lo acompaño, pasamos las fiestas juntos", comenzó.

Luego reflexionó que "es muy dificil hacer amigos en el medio, vos sos otro -le dijo a Dente- y con vos me pasó algo que pasa cuando uno se pone más grande y quiere transmitir información. Vos me enseñaste mucho y me quise brindar a vos, y acompañarte en este camino", cerró, emocionado.