La angustia de Evangelina Anderson al enterarse que Martín Demichelis y sus hijos casi se ahogan en el mar

Embed

Cómo fue el rescate de la familia de Martín Demichelis

El último día del año pasado, una salida familiar que parecía tranquila terminó convirtiéndose en una escena de alto riesgo para Martín Demichelis y sus hijos en la playa Laguna Escondida, ubicada en José Ignacio, Punta del Este. El episodio fue reconstruido en A la tarde (América TV), donde se difundieron las imágenes que captaron el dramático rescate en el mar.

Al comenzar el programa, Karina Mazzocco puso en contexto lo ocurrido mientras se veían las primeras imágenes del video: "Así empieza A la tarde con imágenes preciosas de la playa en Uruguay, en donde podemos ver a la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, por supuesto, que habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua".

"En esa playa está prohibido bañarse, no había ningún salvavidas, pero, afortunadamente, los guardavidas, que, siendo 31 de diciembre a la tarde -se ve que ya estaban en su horario de franco- se fueron a surfear. Estaban en la playa al lado, a unos metros. Vieron la situación, vieron que había un momento dramático y fueron al rescate de la familia Demichelis", detalló la conductora acerca de cómo se produjo la intervención que evitó una tragedia.

Según explicó, la zona no contaba con cobertura activa de guardavidas, ya que se trata de una playa donde el ingreso al mar está prohibido. Sin embargo, la presencia casual de rescatistas en las inmediaciones resultó decisiva.

La conductora también remarcó que las condiciones del mar engañaron a la familia al momento de ingresar al agua: "Ellos entraron, vieron un mar calmo, apacible, hacía un calor de morirse, quisieron darse un baño y resulta que luego no podían salir".

Desde el móvil, Oliver Quiroz sumó precisiones sobre el lugar exacto y describió lo que se observaba en las imágenes emitidas: "Esto fue en la playa Laguna Escondida en José Ignacio", indicó primero. Luego agregó: " Vemos a su sobrina Camila, vemos a Bastian, lo vemos a Martín y obviamente que después aparece Abrojito, que es la nena más chiquita. Ella se asusta viendo a su hermano que sale de una manera cansada, agotado, asustado".

La gravedad de la situación fue sintetizada en el estudio por Luis Bremer, quien no dudó en marcar lo cerca que estuvieron de un desenlace fatal: "Podrían haber muerto, es la tragedia que no fue".

"Lo que me dicen es que una playa que no tiene guardavidas, que hace mucho tiempo se viene reclamando", aportó Quiroz de la falta de seguridad en el lugar.