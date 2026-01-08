A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
¿Cómo se enteró?

La angustia de Evangelina Anderson al enterarse que Martín Demichelis y sus hijos casi se ahogan en el mar

gSe conoció cuál fue la reacción de Evangelina Anderson al enterarse de la grave situación que atravesaron sus hijos en la playa Laguna Escondida, en Punta del Este, junto a Martín Demichelis.

8 ene 2026, 23:19
La angustia de Evangelina Anderson al enterarse que Martín Demichelis y sus hijos casi se ahogan en el mar
La angustia de Evangelina Anderson al enterarse que Martín Demichelis y sus hijos casi se ahogan en el mar

La angustia de Evangelina Anderson al enterarse que Martín Demichelis y sus hijos casi se ahogan en el mar

Las imágenes de Martín Demichelis junto a sus hijos luchando por mantenerse a flote en el mar de Punta del Este generaron una fuerte preocupación y encendieron las alarmas por lo que pudo haber terminado en una verdadera tragedia. En el video, que rápidamente se viralizó, se los ve sin hacer pie y a merced de un oleaje cada vez más intenso, en una zona donde las corrientes suelen jugar malas pasadas.

Según se observa en las imágenes, la situación se tornó crítica en cuestión de minutos: las olas comenzaron a agigantarse y el mar ganó fuerza, dificultando cualquier intento por regresar a la orilla. La tensión creció a medida que pasaban los segundos hasta que finalmente pudieron ser rescatados.

Leé también

Martín Demichelis protagonizó una discusión a los gritos con su novia en Punta del Este

Martín Demichelis protagonizó una fuerte discusión con su novia en Punta del Este: imágenes exclusivas

A todo esto, Santiago Sposato reveló en A la Tarde (América TV) cuál fue la reacción de Evangelina Anderson al enterarse de la tormentosa situación que atravesaron sus hijos, y no fue su expareja quien se lo contó: “Se enteró en el avión, volviendo a Buenos Aires, y por uno de sus hijos. No se enteró por Martín Demichelis”.

Esto pasó el 31 de diciembre, pero ella se entera el 4 de enero volviendo en el avión con sus hijos porque el mayor, Bastian, se lo cuenta”, siguió relatando el periodista. Por supuesto, esto no le cayó nada bien a la modelo que explotó de angustia y bronca: Está totalmente indignada. Cuatro días después ella se entera que dos de sus hijos podrían haber muerto.

Embed

Cómo fue el rescate de la familia de Martín Demichelis

El último día del año pasado, una salida familiar que parecía tranquila terminó convirtiéndose en una escena de alto riesgo para Martín Demichelis y sus hijos en la playa Laguna Escondida, ubicada en José Ignacio, Punta del Este. El episodio fue reconstruido en A la tarde (América TV), donde se difundieron las imágenes que captaron el dramático rescate en el mar.

Al comenzar el programa, Karina Mazzocco puso en contexto lo ocurrido mientras se veían las primeras imágenes del video: "Así empieza A la tarde con imágenes preciosas de la playa en Uruguay, en donde podemos ver a la familia de Martín Demichelis, incluido Martín, por supuesto, que habían decidido darse un baño de mar en la playa, pero llegó un momento en que no pudieron salir del agua".

"En esa playa está prohibido bañarse, no había ningún salvavidas, pero, afortunadamente, los guardavidas, que, siendo 31 de diciembre a la tarde -se ve que ya estaban en su horario de franco- se fueron a surfear. Estaban en la playa al lado, a unos metros. Vieron la situación, vieron que había un momento dramático y fueron al rescate de la familia Demichelis", detalló la conductora acerca de cómo se produjo la intervención que evitó una tragedia.

Según explicó, la zona no contaba con cobertura activa de guardavidas, ya que se trata de una playa donde el ingreso al mar está prohibido. Sin embargo, la presencia casual de rescatistas en las inmediaciones resultó decisiva.

La conductora también remarcó que las condiciones del mar engañaron a la familia al momento de ingresar al agua: "Ellos entraron, vieron un mar calmo, apacible, hacía un calor de morirse, quisieron darse un baño y resulta que luego no podían salir".

Desde el móvil, Oliver Quiroz sumó precisiones sobre el lugar exacto y describió lo que se observaba en las imágenes emitidas: "Esto fue en la playa Laguna Escondida en José Ignacio", indicó primero. Luego agregó: " Vemos a su sobrina Camila, vemos a Bastian, lo vemos a Martín y obviamente que después aparece Abrojito, que es la nena más chiquita. Ella se asusta viendo a su hermano que sale de una manera cansada, agotado, asustado".

La gravedad de la situación fue sintetizada en el estudio por Luis Bremer, quien no dudó en marcar lo cerca que estuvieron de un desenlace fatal: "Podrían haber muerto, es la tragedia que no fue".

"Lo que me dicen es que una playa que no tiene guardavidas, que hace mucho tiempo se viene reclamando", aportó Quiroz de la falta de seguridad en el lugar.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Evangelina Anderson Martin Demichelis

Lo más visto