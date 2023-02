El altísimo costo de la habitación en la que Lio Messi y Antonela Roccuzzo pasaron la noche en París

El alojamiento está en el corazón de París. Se encuentra en la región de Lle de France a 400 metros del Museo del Louvre y de la Sainte-Chapelle.

En las inmediaciones se encuentra el Centro Pompidou, la catedral de Notre Dame y el Jardín de las Tullerías. Además de una tremenda vista a la Torre Eiffel.

Pasar la noche allí vale nada menos que 4.700 dólares.

Lionel Messi mandó a dormir a sus hijos ¡en plena ceremonia de los Premios The Best 2022!

Lionel Messi fue galardonado como el mejor futbolista de 2022 con The Best, el premio otorgado por la FIFA en una gala en París. Después de un discurso en el que repasó los agradecimientos y la emoción por haber logrado su sueño en el Mundial de Qatar, cerró con un simpático guiño a sus hijos, Thiago, Mateo y Ciro, quienes no se encontraban en el evento.

"Me hacen poner más nervioso de lo que estoy. Es un placer volver a estar acá, entre los tres mejores. Mbappé y Benzema tuvieron un año grandísimo. Quiero agradecer a mis compañeros, hoy estamos acá con Scaloni y el Dibu Martínez en representación de ellos. Esto es un reconocimiento al grupo por todo lo que hicimos. Este año fue una locura para mí, haber conseguido mi sueño después de tanto pelearlo, buscar e insistir", declaró el rosarino arriba del escenario.

"Al final llegó y es lo más hermoso que me pasó en mi carrera. Es un sueño para cualquier jugador, pocos lo pueden conseguir. Yo por suerte lo pude obtener. Por último, quiero agradecer a mi familia, a la gente de Argentina por haber vivido ese momento tan hermoso que va a quedar de por vida en el recuerdo. Les mando un beso grande a mis hijos que están mirando y vayan a dormir ya", finalizó con una sonrisa.