El clásico mexicano que conquistó al mundo: cómo hacer guacamole sin complicaciones

2 paltas maduras

1 tomate pequeño

½ cebolla

1 chile o ají picante (opcional)

Jugo de 1 limón

Unas hojas de cilantro fresco (opcional)

Sal a gusto

Preparación:

Cortar las paltas por la mitad, retirar el carozo y colocar la pulpa en un bol.

Pisar con un tenedor hasta obtener una textura cremosa, dejando algunos trozos si se prefiere más rústico.

Picar finamente el tomate y la cebolla, y añadirlos a la palta.

Incorporar el jugo de limón, que además de aportar sabor ayuda a evitar que la preparación se oxide.

Sumar el chile picado en pequeños trozos (si se desea un toque de picante) y mezclar.

Condimentar con sal a gusto y, si se elige, agregar unas hojas de cilantro fresco picado para realzar el sabor.

El guacamole está listo para servir y se recomienda consumirlo al momento para disfrutar su frescura.

Cómo acompañar el guacamole

Aunque suele pensarse en el guacamole como un dip para nachos o tortillas, lo cierto es que sus usos son múltiples. Puede funcionar como aderezo en sándwiches y hamburguesas, como guarnición en carnes y pescados, o incluso como parte de una ensalada fresca. Su versatilidad lo vuelve un comodín en la cocina y una alternativa más saludable frente a otras salsas procesadas.

Un alimento nutritivo

Además de su sabor, el guacamole aporta beneficios nutricionales gracias a la palta, que es rica en grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales. Es un alimento que genera saciedad y que, consumido con moderación, se integra perfectamente en una dieta equilibrada.

Un clásico que sigue vigente

El guacamole no solo es un símbolo de la gastronomía mexicana, sino también un ejemplo de cómo una receta simple puede conquistar al mundo entero. Desde restaurantes de alta cocina hasta la mesa familiar, su presencia es garantía de sabor y frescura.

Prepararlo en casa es una invitación a redescubrir su esencia y a disfrutarlo en su mejor versión: natural, casero y al gusto de cada uno.