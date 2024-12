china.jpg

Así como lo descubrieron sus seguidoras que no tardaron en expresar que con esta nueva relación, la China no dudó en matchear con los looks de él.

Además este fin de semana Rufina, la hija que tiene con Nicolás Cabré, empezó a seguir al futbolista en sus redes sociales, esto sirvió de confirmación de que la relación entre ambos va viento en popa.