Fuerte directa de Wanda Nara para L-Gante: "No me podes..."

La ex conductora de MasterChef se grabó en modo selfie con una canción de Bad Bunny: “Me dijo que tu le contaste y que quieres probar, que te pasas hablando de mí y que no me puedes superar”, del tema del artista Soy peor.

La mediática no dijo nada públicamente sobre los dichos del cantante y se muestra más cerca que nunca del padre de sus hijas. De hecho, el fin de semana compartió una foto acompañando a Icardi desde la tribuna del estadio en su último partido con el Galatasaray de Turquía.