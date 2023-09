La fría reacción de Wanda Nara luego de que L-Gante confirmara que tuvo una relación con ella

Y Wanda aprovechó el momento para dejar en claro que la información que dio L-Gante no afectó para nada su matrimonio con el futbolista del Galatasaray al publicar historias en su Instagram alentándolo en la cancha.

Wanda Nara

L-Gante confirmó que tuvo un romance con Wanda Nara

Después de tres meses en la DDI de Quilmes, L-Gante recuperó la libertad y fue el foco de los medios durante esta semana. Este viernes, dio una entrevista en el programa Cross Over (Vorterix) y reveló cuál fue el vínculo que tuvo con Wanda Nara.

A tan solo semanas de la reconciliación entre Wanda y el futbolista, Elián contó qué relación tenía con la modelo. “Yo en mi vida tuve una sola novia, la cual fue Tamara (Báez) y me separé hace ya un año. Me separé y me emocioné con la fama”, dijo.

“Después, lo más cerca que estuve de una relación fue Wanda y hasta ahí. Lo demás... todo de paso”, afirmó. “¿Hablaste con Wanda?”, preguntó el conductor. “¿Al salir? Sí, piola, mantengo siempre el contacto, re de 10″, sostuvo.