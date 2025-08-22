Horóscopo: Sol en Virgo y los signos que pondrán orden en su vida y en sus prioridades

image
A veces poner prioridades es el acto más valiente de amor propio. Foto: Internet, Horóscopo.
Horóscopo: Los signos que más lo sentirán
Virgo: temporada de “volver a vos”. Podés sentir exigencia, pero también claridad.
Piscis: el caos interno pide estructura. Es tiempo de poner límites amorosos.
Géminis: demasiadas ideas flotando… hora de elegir cuáles sí y cuáles no.
Sagitario: reorganizar la agenda para que tus ganas no se choquen con tus deberes.
Preguntas frecuentes
¿Qué significa que el Sol entre en Virgo?
Que la energía colectiva se orienta a la organización, el detalle y la claridad en la vida diaria.
¿A qué signos afecta más el Sol en Virgo?
Principalmente a Virgo, Piscis, Géminis y Sagitario.
¿Cómo aprovechar la energía de Virgo?
Con pequeños gestos cotidianos: ordenar un espacio, escribir prioridades, limpiar vínculos confusos.