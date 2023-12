La China Suárez y Wanda Nara no tienen paz: un guiño que duele y mucho

china.png

¿Qué hace que sus acciones y palabras despierten tal interés? En primer lugar, estas publicaciones ratificaron las especulaciones previas sobre la ruptura entre Julieta y Valentino. Se confirmó la separación cuando el adolescente partió hacia Italia para reunirse con su madre, actualmente en Roma por su participación en el programa "Ballando con le Stelle" (Bailando con las Estrellas).

Por otro lado, llama la atención debido a la cercanía que, hasta hace poco, existía entre Julieta y Wanda. Hace apenas dos meses, la relación entre ambas parecía excelente. En octubre pasado, Wanda visitó a su hijo en Buenos Aires, donde compartió momentos familiares con la pareja. Incluso, la empresaria obsequió a Julieta un set de maquillajes de su propia marca y juntas protagonizaron desafíos de TikTok que causaron revuelo en las redes sociales.

La adolescente, además de pertenecer a una familia de renombre, está vinculada al fútbol por ser nieta del reconocido Pato Fillol, campeón del mundo en 1978 y una leyenda en la posición de arquero.

Las imágenes de Julieta con la China Suárez el viernes pasado plantearon la posibilidad de que la actriz tal vez no conociera a la joven en ese momento, posiblemente asumiendo que era una fan más solicitando una foto. No obstante, tras la difusión masiva de la noticia en los medios, la reacción reciente de la exintegrante de "Casi Ángeles" no pasó desapercibida.

Julieta reafirmó su admiración al publicar un video bailando al ritmo de una canción de su ídola, etiquetándola en sus redes. La respuesta de la China Suárez no se hizo esperar: compartió el contenido para sus seis millones y medio de seguidores en Instagram. A estas alturas, y dada la repercusión de los últimos días, es probable que ya estuviera familiarizada con la identidad de Julieta.

La enemistad pública entre Wanda Nara y la China Suárez se remonta a octubre de 2021, cuando salieron a la luz intercambios de mensajes y llamadas entre la actriz y Mauro Icardi, esposo de Wanda en ese momento. Este descubrimiento llevó a la separación temporal del matrimonio, seguida por una serie de idas y vueltas hasta su reconciliación definitiva en julio pasado, cuando decidieron trasladarse juntos a Estambul, Turquía, luego de la renovación del contrato de Icardi con el Galatasaray.

Desde ese escándalo hace dos años, la China Suárez apenas ha abordado públicamente el tema, afirmando que Icardi le había asegurado estar separado de Wanda. Esta cuestión le costó la amistad con Paula Chaves, quien respaldó a su amiga Zaira Nara durante aquel conflicto.