La provocativa foto de la exnovia del hijo de Wanda Nara con la China Suárez: "La más hermosa"

Aunque mucho no se sabe de la ruptura entre Valentino y Julieta, desde un tiempo los jóvenes no suben fotos juntos y además ya no se siguen en las redes.

La última vez que Fillol subió una foto relacionada con Valentino fue a fines de octubre en una historia de Instagram donde uno de sus seguidores le consultó si ya había conocido a las hermanitas de su novio, y ella respondió con una foto junto a Valentino, Francesca e Isabella.

Valentino, el hijo mayor de Wanda Nara, contó que hizo tras pelearse con su novia: "Infiel no soy"

Valentino, el hijo de 14 años de Wanda Nara y Maxi López, está alejado de su familia ya que decidió quedarse a vivir en Buenos aires para probar suerte en las inferiores de River Plate, el club en el que jugó su padre y transmitió la misma pasión a sus hijos.

El joven sorprendió en los últimos días al dar una charla TEDx sobre superación en el colegio, el Instituto de River, en el que estudia. También en las últimas horas sorprendió a su mamá con un tierno video que pusieron al aire en el ciclo en el que participa, “Bailando con las estrellas” en Italia.

Valentino está en pareja con Julieta Fillol, nieta del emblemático ex arquero de River Plate, el Pato Filliol. Ya se mostraron varias veces juntos incluso en el Monumental, la cancha del club de Nuñez.

Pero ahora Valentino contó en sus redes que cuando ella le dijo: “andate”, él se fue y mostró una foto con un bolso, pero luego aclaró: “a ver a River porque infiel no soy”, reveló en TikTok.