Mauro Icardi halagó a la China Suárez y su comentario desató una polémica: "No es..."

china suarez e icardi

¿Qué hizo la China Suárez con los haters que la criticaron en las redes?

La China Suárez volvió a ser el centro de atención en redes sociales, esta vez por un mensaje cargado de polémica dirigido a quienes la critican. Como suele suceder con figuras públicas que generan pasiones encontradas, sus publicaciones no pasan desapercibidas.

Harta de los comentarios negativos que recibe a diario en el mundo virtual, la actriz decidió compartir en sus historias de Instagram una recopilación de mensajes ofensivos que le envían, acompañados por las fotos de perfil de quienes los escriben.

"Esas pestañas y esa boca", "Vomito", "Siempre las mismas fotos pedorras", "Te faltó un poquito más de zoom ya que no se ve bien tu cara", fueron algunos de los crueles mensajes que recibió recientemente la pareja de Mauro Icardi. La China no se quedó callada y los expuso públicamente, mostrando cada perfil. "Ahí va con más zoom para que la pongas de fondo de pantalla", escribió con sarcasmo junto a una imagen de su cara.

Más tarde, compartió un momento íntimo frente al espejo mientras se maquillaba, y acompañó la escena con una reflexión: "Buenas noches. me espera el amor de mi vida en la camita, mis hijos duermen y tengo sueño ya! Descansen".

En ese mismo video, se escucha una voz femenina que lanza una frase sin filtro sobre la situación: "No podes ser fea y mala, podes ser linda y mala. Cuando sos fea vos no te podes dar el lujo de ser mala. Cuando sos fea tenés que trabajar tu personalidad. La cantidad de envidiosas que tienen cara de burro".

Al día siguiente, la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio mostró cómo comenzó su jornada desde Turquía, donde vive junto al jugador del Galatasaray. En modo relax, compartió: "Primera clase de pilates, mates y desayuno con vista", mientras disfrutaba del paisaje frente al mar.

Embed