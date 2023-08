Del Churro al Campo de Juego

Juan Pablo Román no es solo un repartidor de churros, sino también un apasionado seguidor del fútbol. Aunque un accidente frustró su sueño de viajar a España para perseguir una carrera en el deporte en 2017, su pasión y determinación se mantuvieron intactas. Ahora, en una decisión audaz, ha dejado su trabajo en una fábrica para concentrarse en su sueño de convertirse en un futbolista profesional.

"Renuncié a mi trabajo en la fábrica para poder dedicarle tiempo completo al fútbol. Ahora el reparto en la churrería lo hago aparte los fines de semana. Me estoy entrenando en una academia de fútbol donde preparan jugadores", compartió Juan Pablo en una entrevista con Aire Digital, medio de comunicación de Santa Fe.

image.png La nueva vida del churrero de Messi

El Día Que Román Llevó Churros a la Casa Messi

La narrativa del día que Juan Pablo entregó churros a la familia Messi es una mezcla de emoción y asombro. El joven de 21 años, oriundo de la misma ciudad que el líder de la Selección Argentina, llegó a la residencia de Messi sin saber a quién iba a servir. A medida que la realidad se desplegaba frente a él, la incredulidad se apoderó de su mente.

"Les pregunté -recordó- si me estaban jodiendo y ahí levantan la barrera, me dicen adónde tenía que ir, que sí, que tenía que ir a la casa de Messi. Me lo dicen despacio porque había mucha gente ahí... Entré y mientras iba en la moto pensaba, iba temblando y miraba al cielo", relató Juan Pablo en su entrevista.

La experiencia fue abrumadora para Juan Pablo, quien logró saludar a Antonela, la esposa de Messi, y percibió un saludo del futbolista desde el fondo. "La saludé con todo respeto. Creo que Messi saludó desde el fondo, yo estaba muy shockeado y cuando me fui me largué a llorar", expresó emocionado.

De Sueños Cumplidos y Futuro Brillante

Juan Pablo Román no solo compartió su relato con el mundo, sino que tomó inspiración de su encuentro con Messi para perseguir sus propios sueños con pasión. Su decisión de dejar su empleo y concentrarse en el fútbol refleja su valentía y determinación en la búsqueda de una carrera en el deporte que tanto ama.

La historia de Juan Pablo nos recuerda que a veces un simple acto puede cambiar radicalmente el rumbo de nuestras vidas. Desde llevar churros al hogar de Messi hasta buscar su lugar en los campos de fútbol, este joven repartidor ha demostrado que el destino es moldeado por la perseverancia y la convicción. A medida que sigue su camino en busca de nuevos logros, su historia inspiradora continuará resonando en su amada ciudad de Rosario y más allá.