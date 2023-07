La tremenda culpa que tiene Benjamín Vicuña por la crianza que le dio a Blanquita antes de morir

El trasandino hace referencia al libro de Eduard Estivill de 1995 que proponía un método de dejar llorar a los bebés para que "aprendieran" a dormir solos en su cuna.

"Y yo miro para atrás y digo era un nazi... había que dejarlos en el cuarto llorando, encerrados, bueno no encerrados pero con la puerta cerrada... llorando. Hoy me fui relajando y creo que es más sano esta actitud que esa cosa tan exigente con los hábitos", explicó.

"Y entendí dos cosas, una que tiene que ver con la calidad del tiempo, que no es una excusa, y otra que esto es una gran maratón y es larga, obvio que uno quiere siempre estar, pero muchas veces por el trabajo uno no puede estar en un concert, en una entrega de notas y eso me generaba mucha angustia", añadió.

"Y lo que quiero es que el día de mañana cuando ella se case -en relación a Magnolia-, quiero estar ahí, acompañarla, estar de la mano... Y el día que se separé también (risas)", completó el actor.

Vale recordar que Blanca murió por una neumonía hemorrágica, enfermedad poco frecuente en niños, pero muy grave y con alto grado de mortalidad el 8 de septiembre de 2012.

La reacción de la China Suárez al cariñoso saludo de su ex, Benjamín Vicuña, a Pampita

Durante la entrega de los Martín Fierro 2023, se vivió un extraño e incómodo momento cuando Benjamín Vicuña ganó la estatuilla a mejor actor protagónico por El primero de nosotros, Telefe. No fue el premio la sorpresa, sino su dedicatoria a Pampita.

"Gracias al público, a las personas con que nosotros trabajamos y muchas gracias a este país hermoso, a propósito de esta fecha tan importante", comenzó diciendo el actor chileno y añadió: "gracias porque este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, y me dio un amor".

El actor se dio cuenta del furcio que cometió, y entre risas cambió el rumbo de su speach: "me dio tantas cosas". Pero ya era tarde, habló de un solo amor y este país le dio dos: el segundo sin dudas es la China Suárez, la madre de sus dos hijos menores Magnolia de 5 y Amancio de 2 años.

La China no fue invitada a la entrega y no mostró si la siguió por televisión. En cambio, se dedicó a cocinar dos huevos, en un clip en sus redes mostró cómo esperaba ansiosa que se hicieran dos huevos duros. ¿Habrá sido un mensaje?