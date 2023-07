Se filtraron detalles del fuerte enojo de Roberto García Moritán contra Benjamín Vicuña tras su declaración a Pampita

Luego, agregó que García Moritán “mirá que te rema preguntas de todo tipo, te rema todo, pero está caliente. Está enojado. No le gustó un carajo”.

“Es cierto que lo llamó Vicuña a Moritán después de esto”, preguntó Josefina Pouso, compañera de Cinthia, por el día después de la ceremonia. “Dijo que sí, que lo llamó. Él lo confirmó”, respondió Fernández.

“Los tres coinciden en que tienen una buena relación. Roberto dijo que él es como si fuera el padre de los hijos de Benjamín”, sumó Pablo Montagna.

Cinthia insistió en que “a Vicuña le salió de adentro. Moritán le dijo a Pampita que hay algo que no le cierra. El día después fue tremendo”.

“Es el papá de sus hijos”, intentó El Pollo Álvarez bajar los decibeles de su panelista sin éxito. Fernández cerró al recordarle que “no se separaron en buenos términos. Con La China, la palta, la manta… Y ahí quedó fuego”.

Embed

Benjamín Vicuña aclaró su llamativa frase sobre el amor para Pampita en los Martín Fierro

Al recibir su estatuilla como mejor actor protagónico en los premios Martín Fierro 2023, Benjamín Vicuña dio su discurso sobre el escenario y le dedicó el premio a la madre de sus hijos, Carolina Pampita Ardohain.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, expresó el actor chileno al agradecer su premio y sus palabras dedicadas a la madre de sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio se volvieron tendencia en las redes.

Lo cierto es que en charla con el ciclo Cortá por Lozano, Telefe, el actor se refirió a su discurso al recibir la estatuilla y comentó que hablaba del amor en general que recibió en la Argentina.

“No vamos a analizar un discurso cuando uno está arriba con mil personas que te están mirando, más la televisación... Quise decir, y aquí lo repito, que estoy muy agradecido del lugar que me han dado en Argentina”, señaló el artista.

Y reconoció: “Yo sé que es difícil, pero me lo he ganado con mucho esfuerzo, con sacrificio. Era 9 de julio y dije: ‘Es un país que me dio a mis hijos, el amor...’. Quizás me equivoqué”.

“Se entiende, Benja, se entiende perfecto”, le dijo Verónica Lozano. Y ahí Vicuña argumentó: “No, pero justo... Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo".

"Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido”, cerró el actor.