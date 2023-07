El palito que le tiró la China Suárez a Benjamín Vicuña, tras el furcio con Pampita en los Martín Fierro 2023

La actriz de El hilo rojo compartió en su red social una foto con sus tres hijos Rufina Cabré, Magnolia y Amancio Vicuña y escribió: " Mis amores".

Ese epígrafe parecería estar dedicado a Vicuña, quien admitió tener un solo amor. La actriz, que también uso la misma palabra, reveló que tiene más de un amor y ellos son sus hijos.

Nicolás Cabré, quien tiene una excelente relación con su ex, le respondió a la China con tres emojis de corazón rojo.

CHINA SUAREZ .jpg

Sorpresiva declaración de Pampita sobre su relación con la China Suárez: "Para mí es..."

Después de la polvareda mediática generada por el discurso de Benjamín Vicuña al recibir su Martín Fierro a mejor actor con un mensaje de amor presumiblemente dedicado a Pampita, presente allí junto a su actual marido, Roberto García Moritán, Carolina Ardohain no sólo minimizó sus dichos sino que además habló de su estrecha relación con la China Suárez, nada menos que la causante de su separación del chileno.

Desde un descontracturado móvil de Intrusos (América TV), Pampita aseguró que actualmente con Vicuña son una familia emblemática, de la que forman parte Roberto García Moritán, su ex mujer, así como también Eugenia La China Suárez, dado que hay chicos de por medio que son hermanos.

Pampita en Intrusos - con Vicuña somos una familia ensamblada - captura.jpg

Así, inmediatamente Carolina lo ejemplificó contando: "El domingo yo llegué de Tailandia y uno de mis hijos se quería cortar el pelo... Estaba en la casa del papá y estaba Magnolia, que dijo quiero ir. Le pregunté a Eugenia, dijo que sí y me fui al shopping a cortarle el pelo a mi hijo con Magnolia incluida, porque es la hermana de los chicos".

Fue allí cuando la futura jurado del Bailando 2023 inesperadamente comenzó a hablar de la excelente relación que hoy mantiene con la China Suárez.

"Mil veces me dice 'Querés que venga Beni, querés que venga Beltru' y se los llevo. Para nosotras es re normal porque son hermanos, ellos se crían juntos. No están esperando el día que les toca o no les toca... La puerta de mi casa está abierta para sus hermanos siempre, y si alguno quiere venir a visitar aunque yo no esté, pasa directamente. Somos todos una gran familia ensamblada y hay mucho amor y hay muchas ganas de que todo resulte de esta manera", confió.