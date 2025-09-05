Apareció una foto de More Rial y Loly Antoniale en la casa de Jorge Rial que generó una fuerte sospecha

Los usuarios se refirieron a una presunta influencia alimentaria por parte de Loly hacia la hija de su exnovio, pero varios aseguraron que lejos de querer imponerle un hábito saludable, la foto solo denota la buena onda entre ellas.

La foto de Morena y Loly resurge días después de que la hija de Jorge contara que tenía datos sobre el presente de su exmamá del corazón, que reside Miami hace varios años.

Cabe destacar que Loly Antoniale se alejó desde hace un tiempo de los medios, y tampoco hace posteos en Instagram y la última vez que habló con sus fans fue en mayo de 2024.

More Rial y Loly

Por qué Morena Rial defendió a Nico Vázquez y apuntó con todo contra Gimena Accardi

Hace unos días, Gimena Accardi confirmó públicamente que le fue infiel a Nico Vázquez y que eso detonó el final del matrimonio tras 18 años juntos luego de pasar una fuerte crisis.

Lo cierto es que quien se refirió al tema de manera picante desde las redes sociales fue Morena Rial, quien al abrir la caja de preguntas en Instagram un seguidor le consultó su opinión del tema y la hija de Jorge Rial fue lapidira con la actriz.

"Nico es lo más! Lamentablemente estuvo con una mujer que prefirió un macho, antes que su familia", lanzó la joven sin vueltas bancando al actor y criticando la acción de Accardi.

Luego en otra historia reiteró su total apoyo al actor en su dolorosa separación: "Amo a Nico, una lástima lo que le hicieron". Y sumó una encuesta para que sus seguidores dejen también su opinión de la separación: "Sí, ella estuvo pésimo; Bueno no es tanto", agregó en las opciones.

"Fueron 18 años hermosos, con los mejores recuerdos y las mejores cosas para decir de Nico, del hombre que es y la persona que fue. Nuestro vínculo de amor sigue intacto, seguimos en comunicación, nos vemos, la semana pasada almorzamos, la otra cenammos y eso necesito aclararlo y agradecer el hombre que es y cómo se comportó con respecto a lo que voy a decir ahora. Que insisto, no lo tendría ni que aclarar públciamente porque no le debo explicaciones a nadie. A la única persona que le debía explicaciones ya se las di, que era Nico", dejó en claro Gimena Accardi en su descargo al aire en Olga al confirmar que le había sido infiel a Nico Vázquez.

"Ya lo estoy diciendo. Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio, ni la sigo en Instagram, desapareció, fue un desliz absoluto, una idiotez de la cual estoy arrepentida. Pero soy humana raza básica y puedo cometer los mismos errores que cualquiera en una relación de 18 años", añadía la actriz reconociendo su error y explicando quién era el hombre con quien engañó a su marido.