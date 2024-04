Qué dice Posta, el nuevo tema de Tini Stoessel donde desnuda su vida y su interior

Suelta el pelo contra el viento

Para poder tapar mi sombra

No existe lo que no se nombra, eh-eh

Yo estoy bien, yo nunca siento

Total to' viven a mi costa

Aunque nunca me lo hice a posta

Posta

Que van diez años, que van mil daños, qué bien me engaño, posta

Que soy perfecta y no me afecta lo que digan los extraños, posta

Que estoy bien, que estoy bien

Que estoy bien, que estoy bien, que yo puedo, posta

Porque he nacido con dinero, en cuna de oro

Nada duele, ¿esa es la posta?

Solo soy yo la que vi llover

Nadie quiere ver, nadie va a llamar

Preferí dormir, preferí callar

Una princesa no llora en televisión (Jajajajaja)

Pero el acting mal no me salió

Hasta TINI se lo creyó

Pero Martina despertó y ahora le importa, posta

La posta es que siempre fui una rockstar, posta

Y me encanta que no la conozcas, posta

Soy la flaquita de la tele

Que de memoria se aprendió lo que le impostan

Flasheaste que tenés la posta, pero

Puedo decírtelo porque ahora sí me importa

Podría seguir, pero mejor te la hago corta, posta

¡Ah!

Suelta el pelo contra el viento

Para poder tapar mi sombra

No existe lo que no se nombra, eh-eh

Yo estoy bien, yo nunca siento

Total to's viven a mi costa

Aunque nunca me lo hice a posta

Embed - tini on Instagram: " • ñ después d mucho tiempo, cuando me di cuenta que me había creido muchas etiquetas y comentarios sobre mi, ya estaba ahogada por completo. empece a hablarlos y reconocerlos. no quería q formen más parte d mi vida."